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聯合國秘書長盼美帶頭 氣候峰會設嚴厲減排目標

中央社華盛頓19日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯(圖)今天表示，他希望美國本周主辦氣候峰會時，能承諾將自身溫室氣體排放在2030年前至少減半，他認為這麼做將能刺激其他溫室氣體排放大國採取類似行動。美聯社
聯合國秘書長古特瑞斯(圖)今天表示，他希望美國本周主辦氣候峰會時，能承諾將自身溫室氣體排放在2030年前至少減半，他認為這麼做將能刺激其他溫室氣體排放大國採取類似行動。美聯社

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，他希望美國本周主辦氣候峰會時，能承諾將自身溫室氣體排放在2030年前至少減半，他認為這麼做將能刺激其他溫室氣體排放大國採取類似行動。

美國是全球最大經濟體，也是全球第二大溫室氣體排放國，僅次於中國。美國將於22和23日主辦全球領袖視訊峰會，討論氣候變遷問題。華府已呼籲與會領袖藉這次機會，承諾更具雄心的減排目標。

古特瑞斯（Antonio Guterres）接受路透社訪問時表示，白宮有必要將自身減排承諾的目標訂高。「我的期望是，美國將能提出，到2030年時的排放量比2010年水準減少50%以上。」

「如果（期望）成真，我絕對相信，這將對日本、中國、俄羅斯和全球其他尚未完全確定這些目標的國家，產生非常重要的結果。」

外界普遍預料，白宮在峰會上將揭露的減排目標，是讓2030年時的排放量較2005年水準降低至少50%。而根據研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的資料，這相當於美國到了2030年時的溫室氣體排放，較2010年水準僅減少47%。

鑒於氣候變遷已造成全球熱浪加劇、颶風增強以及野火更猛烈，古特瑞斯表示，本周峰會將是氣候行動的「成敗關鍵」時刻。

科學家指出，若要將全球暖化限制在較工業革命前水準僅升溫攝氏1.5度，以防範出現災難性氣候衝擊，那麼全球溫室氣排必須在2030年前銳減，且在2050年前達到淨零排放。

古特瑞斯說：「最大危險將會是，我們讓升溫幅度超過攝氏1.5度上限，讓全世界陷入災難性情況。」他呼籲所有氣排大國設定嚴厲的2030年前減排目標。

美國 氣候變遷 白宮

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