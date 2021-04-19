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新加坡連4天出現本土病例 累計6萬851人確診

中央社新加坡19日專電
亞洲多國近期疫情升溫，新加坡也連續4天出現確診感染2019冠狀病毒疾病的本土案例。（美聯社）
亞洲多國近期疫情升溫，新加坡也連續4天出現確診感染2019冠狀病毒疾病的本土案例。（美聯社）

亞洲多國近期疫情升溫，新加坡也連續4天出現確診感染2019冠狀病毒疾病的本土案例。星國衛生部今天通報，新增一起本土案例、19起境外移入；境內累計6萬851人確診。

印度、菲律賓、泰國、馬來西亞等國家近期疫情升溫。新加坡自16日起，也連續4天都出現確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土案例，其中17日新增4起本土案例，是數月來的新高。

根據新加坡衛生部資訊，星國過去一週的本土案例累計共有9例，且形成2個新的感染群。

除了本土案例數增加，新加坡近期的境外移入個案同樣呈升高趨勢，每天的境外移入案例約在10多至30多起之間，其中不少是來自印度、孟加拉、印尼、菲律賓等移工來源國。

聯合早報報導，新加坡境外移入病例曲線圖顯示，單日新增案例數從3月底逐步升高。新加坡第一個境外移入病例的高峰期是去年3月，第2個高峰則是去年底至今年1月之間。

報導引述新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專家梁浩楠（Leong Hoe Nam）表示，目前新加坡境外移入的案例有增無減，南亞疫情來勢洶洶，預期境外移入的病例數還會持續上升，但把目前趨勢稱為第3波高峰的話，仍言之過早。

另一名專家、新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎認為，減少境外移入病例流入當地社區是有可能做到的，例如透過更嚴格的隔離做法，將某些地區旅客的隔離期從14天延長至21天。

新加坡衛生部通報，今天新增一起本土病例，另有19起境外移入案例，境內累計確診人數為6萬851人；目前病故人數維持30人。

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