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德國綠黨聲勢旺 提名貝爾伯克搶當梅克爾接班人

中央社柏林19日綜合外電報導
德國在野黨綠黨今天提名共同主席貝爾伯克(圖)，作為9月大選的總理候選人，向現任總理梅克爾所屬的保守派下戰帖。
德國在野黨綠黨今天提名共同主席貝爾伯克(圖)，作為9月大選的總理候選人，向現任總理梅克爾所屬的保守派下戰帖。

德國在野黨綠黨今天提名共同主席貝爾伯克，作為9月大選的總理候選人，向現任總理梅克爾所屬的保守派下戰帖。此時保守派正因梅克爾接班人選，陷入日益劇烈的內鬥。

法新社報導，綠黨另一名共同主席哈柏克（Robert Habeck）說：「我倆都想要這個職位，但最終只有一人能做這件事。所以今天是時候表示，綠黨第一位總理候選人是貝爾伯克（Annalena Baerbock）。」

40歲的貝爾伯克是綠黨有史以來提名的第一位總理候選人。

儘管綠黨民調落後梅克爾（Angela Merkel）的保守派屈居第二，但保守派正陷入分裂，綠黨如今真的有機會成為國會最大黨和拿下總理大位。

貝爾伯克說：「今天，我們開啟本黨的新篇章，如果我們做得好，也將為我國開啟新篇章。」

她表示：「我支持革新，其他人支持現狀。」她並提到，「氣候變遷是我們世代的最大任務」。

貝爾伯克從前是彈翻床健將，青少年時期曾參加彈翻床比賽，拿下德國錦標賽3面銅牌。她曾說這項運動教會她「要勇敢」。

她還曾負笈英國倫敦政經學院（LSE）修讀國際法，受過法律專業訓練，現為兩個孩子的母親。

貝爾伯克從未擔任政府職位。但近幾個月來，她運用媒體對疫情的關注，批評政府在危機時期沒優先關注孩童，同時端出自己的提案，知名度因此水漲船高。

綠黨展現嚴格紀律，避免在精心安排的提名活動前，有任何內鬥消息向外公開。相較之下，梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）保守聯盟則陷入激烈權力爭奪戰，瀕臨內爆邊緣，與綠黨形成鮮明對比。

現在民眾對梅克爾左右共治聯合政府的抗疫作為愈來愈不滿。綠黨堅持尋求更嚴格的措施來抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播，也讓這個注重生態的政黨默默得利。

民調顯示，綠黨支持率僅些微落後梅克爾的保守派。在這位掌權16年的資深總理準備卸任之際，保守派內部陷入一片混亂。

綠黨的環保主義政見也符合德國多數年輕人關心的議題。之前年輕人曾發動罷課，要求採取行動對抗氣候變遷，讓政壇建制派驚惶失措，後來是疫情才導致這類抗議集會停止。

梅克爾 提名 德國

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