我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國經濟似有望復甦 亞股多收漲

外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

日本大阪兵庫新增病例創周一新高 將籲發布緊急事態

中央社東京19日綜合外電報導
圖為在日本大阪，人們戴著口罩走過火車站前的十字路口。美聯社
圖為在日本大阪，人們戴著口罩走過火車站前的十字路口。美聯社

日本新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，大阪府與兵庫縣今天新增確診病例數都創下周一新高紀錄；大阪將向中央籲請發布緊急事態宣言，兵庫也有意跟進。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增719例確診，兵庫縣新增293例確診，都創下周一新增病例數的新高紀錄。

大阪府與兵庫縣皆於4月5日起實施「防止蔓延等重點措施」，實施到今天已2周，但疫情不見好轉。

大阪府知事吉村洋文上午已表示，將於明天召開對策本部會議，正式決定籲請中央政府第三度發布緊急事態宣言；吉村並說，也有可能與兵庫縣和京都府一起向中央提出。

兵庫縣知事井戶敏三下午表示，正考慮籲請中央發布緊急事態宣言，將於21日召開會議，決定是否提出申請。

不過YTV報導，京都府知事西脇隆俊下午表示，京都目前不會籲請中央發布緊急事態，京都實施防止蔓延等重點措施約1周，希望先觀察防疫成效；但視未來疫情狀況與醫療體系的狀態，實施緊急事態宣言也是選項之一。

另外，東京都今天新增確診405例；上次東京周一新增確診超過400例，是約3個月前的1月25日。東京都也正研擬是否於本周內籲請中央發布緊急事態宣言。

內閣官房長官加藤勝信說，若有地方政府提出籲請實施緊急事態宣言，將盡速進行討論。

疫情 東京 日本

上一則

納瓦尼轉送監獄醫院 歐盟警告俄羅斯負保命責任

延伸閱讀

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
路透調查：日企預測5月現新一波疫情 準備因應衝擊

路透調查：日企預測5月現新一波疫情 準備因應衝擊
黑白集／蔡政府的非核家園 僅限陸地不管四周海洋？

黑白集／蔡政府的非核家園 僅限陸地不管四周海洋？
「台灣」占據日本各大報頭版 學者驚：簡直前所未見

「台灣」占據日本各大報頭版 學者驚：簡直前所未見

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55
巴拉德空軍基地。(Getty Images資料照)

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

2021-04-18 15:54
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
首爾一家超市內民眾正在買菜。南韓接種疫苗的人口都不到3%。(美聯社)

「小心自滿」 防疫成功但接種緩慢 這些國家有風險

2021-04-17 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸