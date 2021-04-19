日本大阪兵庫新增病例創周一新高 將籲發布緊急事態

圖為在日本大阪，人們戴著口罩走過火車站前的十字路口。美聯社

日本 新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情 嚴峻，大阪府與兵庫縣今天新增確診病例數都創下周一新高紀錄；大阪將向中央籲請發布緊急事態宣言，兵庫也有意跟進。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增719例確診，兵庫縣新增293例確診，都創下周一新增病例數的新高紀錄。

大阪府與兵庫縣皆於4月5日起實施「防止蔓延等重點措施」，實施到今天已2周，但疫情不見好轉。

大阪府知事吉村洋文上午已表示，將於明天召開對策本部會議，正式決定籲請中央政府第三度發布緊急事態宣言；吉村並說，也有可能與兵庫縣和京都府一起向中央提出。

兵庫縣知事井戶敏三下午表示，正考慮籲請中央發布緊急事態宣言，將於21日召開會議，決定是否提出申請。

不過YTV報導，京都府知事西脇隆俊下午表示，京都目前不會籲請中央發布緊急事態，京都實施防止蔓延等重點措施約1周，希望先觀察防疫成效；但視未來疫情狀況與醫療體系的狀態，實施緊急事態宣言也是選項之一。

另外，東京 都今天新增確診405例；上次東京周一新增確診超過400例，是約3個月前的1月25日。東京都也正研擬是否於本周內籲請中央發布緊急事態宣言。

內閣官房長官加藤勝信說，若有地方政府提出籲請實施緊急事態宣言，將盡速進行討論。