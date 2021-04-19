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納瓦尼轉送監獄醫院 歐盟警告俄羅斯負保命責任

中央社布魯塞爾/莫斯科19日綜合外電報導
正在獄中絕食抗議的俄羅斯反對派領袖納瓦尼(圖)傳出命危，歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾警告莫斯科負有保命責任。美聯社
正在獄中絕食抗議的俄羅斯反對派領袖納瓦尼(圖)傳出命危，歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾警告莫斯科負有保命責任。美聯社

正在獄中絕食抗議的俄羅斯反對派領袖納瓦尼傳出命危，歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾警告莫斯科負有保命責任。俄國獄政當局則宣布，納瓦尼轉送照護囚犯的監獄醫院。

44歲的納瓦尼（Alexei Navalny）是反對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的最知名人士。他去年遭致命神經毒劑攻擊差一點喪命，他宣稱是莫斯科所為；納瓦尼隨後赴德國治療，康復後於今年1月返國旋即被捕。

納瓦尼因違反舊有挪用公款案緩刑條件，2月遭判刑2年半，被送往莫斯科郊外「2號流放地」（Penal Colony No 2）服刑。他3月31日展開絕食，要求背痛和四肢麻痺獲得治療。

納瓦尼的醫師團隊成員之一阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）17日在臉書（Facebook）透露，納瓦尼的健康情況正迅速惡化，「隨時」有可能心搏停止。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，納瓦尼的情況「令人非常擔憂」；他並再度要求莫斯科立即讓納瓦尼接觸他信任的醫療專業人員。

波瑞爾說，歐盟會「要俄羅斯當局為納瓦尼先生的健康情況負起責任」。

歐盟27個成員國的外交部長今天召開視訊會議，討論與俄羅斯之間的緊張升溫。除了納瓦尼的健康問題，俄國在烏克蘭東部邊界增兵，以及莫斯科與歐盟國捷克之間的外交衝突加劇，都令歐盟國家擔憂。

俄羅斯矯正機關今天則發布聲明表示，納瓦尼將被轉送一所受刑人醫院，但他們認為納瓦尼目前健康情況「令人滿意」。

根據聲明，醫生團隊已「決定將納瓦尼轉送到位於3號流放地（Penal Colony No 3）區內的受刑人醫院」，而「目前納瓦尼的健康情況認定為令人滿意，他每天都受到一位全科醫生檢查」；且在納瓦尼同意下，「他接受維他命治療」。

法新社引述納瓦尼的一位律師表示，納瓦尼已被轉送至莫斯科附近的伏拉迪米爾地區（Vladimir）流放地內監獄醫院。

路透社報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天在歐盟外長視訊會議場邊表示，柏林對納瓦尼將轉送監獄醫院的消息表示歡迎，但也將非常密切追蹤此事。

另外，針對納瓦尼的支持者發起21日全國街頭示威要求釋放他，俄羅斯內政部今天警告民眾勿響應。

聲明寫道：「參與非法公共集會的人若採取任何挑釁行為，尤其是試圖挑起與執法官員間的衝突，將被視為對公共安全構成威脅，將會立即遭到鎮壓。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天則告訴記者，若俄羅斯遭到更多制裁，莫斯科也將繼續以牙還牙。

美國上周對俄羅斯祭出針對主權債務的新制裁措施，並將俄國企業列入黑名單，引發莫斯科對美國採取報復行動。

培斯科夫表示：「互惠原則絕對不變。若（美方）持續類似行為，我方會繼續做出這些（報復性）決定。」

納瓦尼 俄羅斯 歐盟

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