華爾街日報：長賜號遭扣押 長榮海運考慮先卸貨

長賜號遭扣押，據傳長榮海運正考慮把長賜號和貨物分開處理。 歐新社

長榮 海運「長賜號」因蘇伊士運河 堵塞的賠償問題遭埃及法院扣押，知情人士透露，長榮海運正考慮把貨櫃輪和貨物分開處理，先卸下長賜號上的貨櫃，調派其他空船來接運。

華爾街 日報報導，消息人士表示：「長賜號被扣押後，客戶在詢問貨櫃何時能送達目的地；長榮正在考慮的選項之一，是把貨櫃移往其他貨櫃輪，再送到歐洲客戶手中。」

知情人士說，儘管這件事並不容易，但長榮仍有許多辦法，包括調派空船來接收貨櫃，也可將部份貨櫃搬到其他行經蘇伊士運河的貨櫃輪。

長賜號3月23日在蘇伊士運河擱淺，船上搭載約1.8萬只已裝貨的20呎標準貨櫃；蘇伊士運河管理局（SCA）向長賜號船東日本正榮汽船求償9.16億美元，包括救援費用和其他損失。

目前長賜號被扣留在運河的大苦湖錨地，若長榮決定把長賜號的貨櫃移往另一艘貨輪，可能須先讓長賜號從目前停泊位置駛往埃及賽德港（Port Said），但卸貨計畫相當複雜，主要是涉及長賜號和貨主的索賠及費用問題。

長榮海運在14日表示，正在研究埃及法院扣押長賜號的命令，並研議把長賜號和貨物分開處理的可能性。

承保長賜號的大英船東責任互保協會（UK P&I Club）表示，SCA的索賠「大部分沒有根據」，且沒有「具體理由」。大英船東責任互保協會並表示，長賜號擱淺事件並未造成汙染，也沒有人員傷亡；貨櫃輪在擱淺六天後脫困，蘇伊士運河已恢復商業營運。