我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

捍衛「撤軍阿富汗」決定 布林肯：美國焦點應放中國

總額超過400億美元 三星最快下月宣布美韓晶圓廠計畫

編譯 林聰毅／綜合外電
包括台積電、三星電子在內的亞洲晶片業者呼應美政府要求，積極赴美設廠或擴產。（歐新社）
包括台積電、三星電子在內的亞洲晶片業者呼應美政府要求，積極赴美設廠或擴產。（歐新社）

產業人士19日預測，三星電子即將敲定在美國南韓的晶圓廠投資計畫，最快將在南韓文在寅下月訪問美國前，正式宣布。

三星在上周分別參與美國總統拜登和南韓總統文在寅所召集的會議後，似乎正在加快內部的決策過程，以敲定在南韓和美國的投資計畫，響應兩國政府的呼籲。

三星至少興建兩座晶圓廠的總投資金額估計超過50兆韓元（447億美元），一座可能在德州奧斯汀，另一可能在南韓京畿道平澤市。有人甚至預測總金額上看70兆韓元。

根據向德州當局的申請文件，三星電子計劃在奧斯汀興建一座170億美元的晶圓廠。三星還與包括亞歷桑那州和紐約等美國其他州洽談，但考量其目前的運營和豐厚的稅務優惠，奧斯汀似乎是最可行的選擇。

日前一場冬季風暴造成德州大停電，導致三星在奧斯汀的工廠暫停營運一個多月，這起事件將使三星在與德州政府談判時較占優勢，可爭取更大的優惠。韓國先驅報指出，三星非常可能在文在寅預定下月訪美與拜登舉行高峰會前，宣布這項美國投資計畫。

在南韓，三星計劃在平澤市興建第三座、也是南韓最先進的晶圓廠。預計將在今年下半年提出這座名為P3晶圓廠的投資計畫，但產業觀察家認為，三星可能提前推動這項計畫。

P3晶圓廠的佔地約70萬平方公尺，可望成為舉世最大的單一工廠，是耗資30兆韓元的第二座晶圓廠的1.75倍。三星還計劃為這座新工廠配備最先進的極紫外光刻設備，每台價格近2,000億韓元。產業觀察家預測，P3的投資額可能高達40兆至50兆韓元。

三星 南韓 美國

上一則

五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

下一則

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

延伸閱讀

「一中是紅線」 北京對美喊話別打「台灣」這張危險牌

「一中是紅線」 北京對美喊話別打「台灣」這張危險牌
AIT知會台北 拜登將對台首批軍售自走砲

AIT知會台北 拜登將對台首批軍售自走砲
拜登推基礎設施計畫… 洛杉磯、賭城高鐵工程重燃希望

拜登推基礎設施計畫… 洛杉磯、賭城高鐵工程重燃希望

無證兒童湧入 邊界緊急收容能力吃緊

無證兒童湧入 邊界緊急收容能力吃緊

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55
巴拉德空軍基地。(Getty Images資料照)

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

2021-04-18 15:54
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
首爾一家超市內民眾正在買菜。南韓接種疫苗的人口都不到3%。(美聯社)

「小心自滿」 防疫成功但接種緩慢 這些國家有風險

2021-04-17 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷