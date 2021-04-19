我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

捍衛「撤軍阿富汗」決定 布林肯：美國焦點應放中國

五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

中央社 / 雪梨19日綜合外電報導

與美國、英國、澳洲、加拿大共組「五眼聯盟」（Five Eyes）的紐西蘭今天表示，他們對這個二戰後創立的情報分享組織包山包海感到「不自在」。

紐西蘭最大貿易夥伴的中國，不久前公開批評五眼聯盟。路透社報導，外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）在演說中表示，紐西蘭尋求一個可預期的外交關係。

馬胡塔今天在政府資助的「紐西蘭-中國關係促進委員會」（New Zealand China Council）發表演說時指出，紐西蘭會發現有必要在與中國意見相左的議題上發聲，包括香港和新疆等議題。

據紐國的新聞網站Newshub報導，馬胡塔隨後對媒體發表評論說，紐西蘭不喜歡動用五眼聯盟來「傳達一系列實際上屬於聯盟權限之外的議題」。

她說：「我們對五眼聯盟把關切議題擴大到職權以外的範圍感到不自在。」

去年11月，五眼聯盟成員針對香港民主派立法會委員發表聯合聲明相挺，中國外交部之後便一再抨擊這個組織。

上個月澳洲與紐西蘭同樣對新疆發布聯合聲明，中國外交部發言人華春瑩隨即在例行記者會表示，五眼聯盟「進行了協調，擺出了一副要打群架的樣子」。

根據澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）2020年聲明內容，五眼聯盟過去一年在情報分享以外的合作，所討論議題包括關鍵科技、香港、全球供應鏈，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等。

中國 澳洲 香港

上一則

輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生

延伸閱讀

不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆

不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆
紐西蘭拚2025年實現無菸國度

紐西蘭拚2025年實現無菸國度

紐澳旅遊泡泡 4月19日開通

紐澳旅遊泡泡 4月19日開通
「我56歲了」紐西蘭美魔女常被小鮮肉搭訕 3秘訣保年輕

「我56歲了」紐西蘭美魔女常被小鮮肉搭訕 3秘訣保年輕

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55
巴拉德空軍基地。(Getty Images資料照)

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

2021-04-18 15:54
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
首爾一家超市內民眾正在買菜。南韓接種疫苗的人口都不到3%。(美聯社)

「小心自滿」 防疫成功但接種緩慢 這些國家有風險

2021-04-17 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷