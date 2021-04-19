五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

與美國、英國、澳洲 、加拿大共組「五眼聯盟」（Five Eyes）的紐西蘭今天表示，他們對這個二戰後創立的情報分享組織包山包海感到「不自在」。

紐西蘭最大貿易夥伴的中國 ，不久前公開批評五眼聯盟。路透社報導，外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）在演說中表示，紐西蘭尋求一個可預期的外交關係。

馬胡塔今天在政府資助的「紐西蘭-中國關係促進委員會」（New Zealand China Council）發表演說時指出，紐西蘭會發現有必要在與中國意見相左的議題上發聲，包括香港 和新疆等議題。

據紐國的新聞網站Newshub報導，馬胡塔隨後對媒體發表評論說，紐西蘭不喜歡動用五眼聯盟來「傳達一系列實際上屬於聯盟權限之外的議題」。

她說：「我們對五眼聯盟把關切議題擴大到職權以外的範圍感到不自在。」

去年11月，五眼聯盟成員針對香港民主派立法會委員發表聯合聲明相挺，中國外交部之後便一再抨擊這個組織。

上個月澳洲與紐西蘭同樣對新疆發布聯合聲明，中國外交部發言人華春瑩隨即在例行記者會表示，五眼聯盟「進行了協調，擺出了一副要打群架的樣子」。

根據澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）2020年聲明內容，五眼聯盟過去一年在情報分享以外的合作，所討論議題包括關鍵科技、香港、全球供應鏈，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等。