路透調查：日企預測5月現新一波疫情 準備因應衝擊

日本企業示意圖。 路透

路透社每月民調顯示，日本 企業認為國家將遭遇第4波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 ，許多企業已準備因應進一步打擊。

部分企業受訪時表示，日本在疫苗接種方面落後七大工業國集團（G7）其他先進國家，加上公眾缺乏危機意識，將引發新一波疫情。

路透企業調查（Reuters Corporate Survey）發現，日本幾乎所有企業都預期國內將出現新一波疫情。許多企業預測疫情會在5月黃金週假期前後達到顛峰，這將沖淡國內需求帶動經濟復甦的希望。

調查指出，若新一波疫情促使首相菅義偉政府再度發布牽涉限制商業活動和違規處罰的「緊急事態宣言」，將傷害日本59%企業的銷售額。

這份日經研究（Nikkei Research）於4月2日到13日替路透社所做調查訪問482間日本非金融類中大型企業，調查以匿名方式進行，好讓企業能暢所欲言。約240間企業做出回應。

雖然全球需求和國內消費有助世界第3大經濟體日本從低迷中復甦，然而餐旅業等遭受重創的產業仍壓力沉重。

若政府再度發布緊急事態宣言，按行業劃分，非製造業近2/3業者預料銷售額將進一步下滑，批發/零售業、交通/公共事業和提供其他服務等產業中，許多企業銷售額將下跌。

不過在疫情衝擊下，近3/4日本企業無意在明年4月展開的下個財政年度改變召募計畫，凸顯日本就業 市場依舊穩健。

調查發現，約1/5企業會在2022財政年度暫停招募新人或減少招募人數；僅1/10有意增加人才徵聘。不到1/10考慮裁員。