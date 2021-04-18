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哈利返英 姑姑、叔叔都冷臉對待 只有爸爸願接近？

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子返英受到許多親友的冷淡對待。圖／路透資料照片
哈利王子返英受到許多親友的冷淡對待。圖／路透資料照片

英國哈利王子為護妻不惜在美國電視專訪批判皇室，他返英出席爺爺菲立普親王的葬禮，葬禮當天，他和哥哥威廉並沒有肩併肩站在爺爺棺木之後，中間卡著大表哥彼得菲立普，一路上哈利的姑姑安公主、小叔叔愛德華王子也都對他視若無睹，態度冷淡至極，讓他看來宛如被大家排擠的邊緣人。

據英國「每日郵報」，安公主與愛德華王子完全不理哈利，威廉在走進教堂後，固然與妻子凱特坐在哈利的對面，眼光卻斜過去只看著爺爺的棺木，完全不看哈利。「每日郵報」稱要大表哥站在兩人中間，也是威廉提出的要求，顯然他還沒有心情去理和家人唱反調的弟弟。

等到儀式結束，威廉、凱特、哈利正好走在附近，凱特見狀刻意先退到一旁，讓威廉與哈利終於有機會併肩在一起，但不知兄弟倆在這段路上講了什麼。「每日郵報」指在一堆關係最親的家人中，只有哈利的大叔叔安德魯王子對他最能理解、同情，過去安德魯的前妻佛姬就嘗過被排擠的滋味，他自己則因捲入性醜聞、被女王母親要求退出一切皇室公開活動，也很清楚知道淪為「皇室邊緣人」並不好過。安德魯的女兒尤琴妮公主，算是哈利在親戚中的最佳支柱，這個小堂妹跟他向來很親近，直到現在都還沒背棄他與梅根。

在叔叔與堂妹之外，對哈利最親切的恐怕只剩他的父親查爾斯王子，儘管並不接受哈利在歐普拉專訪裡的話，但傳查爾斯有意趁哈利還沒回美國跟妻子梅根團聚前，與他相處一段時間，父子之間也許能夠化解一些誤會。

查爾斯王子（中）被傳有意趁兒子哈利（右）還在英國時找機會相處。圖／路透資料照片
查爾斯王子（中）被傳有意趁兒子哈利（右）還在英國時找機會相處。圖／路透資料照片

哈利 威廉 凱特

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