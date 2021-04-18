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納瓦尼傳命危德法美關切 俄反對派號召21日示威

中央社莫斯科/柏林18日綜合外電報導
納瓦尼的幕僚號召俄國人21日上街示威。(美聯社)
納瓦尼的幕僚號召俄國人21日上街示威。(美聯社)

正在獄中絕食的俄羅斯異議人士納瓦尼傳出命在旦夕後，德國和法國今天同表高度關切，美國也警告俄國恐面臨後果，納瓦尼的幕僚則號召俄國人21日上街示威協助救他性命。

納瓦尼（Alexei Navalny）的醫師團隊成員之一阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）昨天在臉書（Facebook）透露，納瓦尼的健康情況正在迅速惡化，「隨時」有可能心搏停止。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）接受德國「畫報」（Bild）訪問時對莫斯科喊話表示：「我們強烈要求納瓦尼獲得適當醫療照護，並且能接觸到他信任的醫生。他的就醫權必須立即獲准。」

馬斯還說，歐洲聯盟（EU）成員國外長明天在布魯塞爾召開會議時，也將就納瓦尼的情況進行討論。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天對法國電視三台（France 3）表示，巴黎「極度關切」納瓦尼的健康情況。

他說：「我希望已採取措施確保納瓦尼的身體健全，以及確保他的自由。（俄羅斯）普亭（Vladimir Putin）總統在這件事上背負重大責任。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「關於我們會採取哪些具體措施，我們還在考量一系列代價各不同的措施。…我們已表明，如果納瓦尼先生逝世，將會有一些後果。」

法新社報導，44歲的納瓦尼是最知名的俄羅斯反蒲亭人士。他去年遭到幾乎致命的神經毒劑攻擊，據他所稱是莫斯科下的毒手。

納瓦尼在國外治療康復後，今年1月返國旋即被捕；2月被判違反2014年挪用公款案遭定罪的緩刑條件，遭流放至波克羅夫（Pokrov）服刑2年半。他3月31日展開絕食抗議，要求背痛和雙腿麻木問題獲得適當治療。

納瓦尼的地方辦公室主任伏科夫（Leonid Volkov）今天在臉書發文，號召俄羅斯人21日晚間在蒲亭發表國情咨文演說後數小時走上街頭示威。他寫道：「該是行動的時候了。我們講的不只是納瓦尼的自由，還有他的生命。」

伏科夫說，這場示威可能成為對抗「絕對邪惡」的決定性戰役，或許會是未來幾年見不到的最後一場俄羅斯反對派集會。

他表示：「號召所有你認識的人一起來到市中心廣場。」還說這場示威的規模應該要盛大，「別認為我們無法改變任何事」。

俄羅斯駐英國大使科林（Andrei Kelin）今天接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時則說，莫斯科「當然不會允許」納瓦尼在獄中身亡；但他也指責納瓦尼「所作所為像個流氓」。

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