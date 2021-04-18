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疫情告急每周工作80小時 法國實習醫生瀕崩潰邊緣

中央社巴黎18日綜合外電報導
根據法國實習醫生工會說法，在疫情前線殘酷環境下長時間工作一年後，法國許多醫院的實習醫生正瀕臨崩潰邊緣。圖為3月巴黎民眾在檢測站前排隊等候採檢。（中新社）
根據法國實習醫生工會說法，在疫情前線殘酷環境下長時間工作一年後，法國許多醫院的實習醫生正瀕臨崩潰邊緣。圖為3月巴黎民眾在檢測站前排隊等候採檢。（中新社）

根據法國實習醫生工會說法，在「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前線」殘酷環境下長時間工作一年後，法國許多醫院的實習醫生正瀕臨崩潰邊緣，其中有人甚至自殺。

醫院臨床心理師羅契爾（Anne Rocher）告訴法新社：「這些實習醫生是看不見的，卻是前線的戰士。」

法國有30多萬醫學院實習醫生，平均年齡25歲。

實習醫生之一、巴黎醫院實習醫生工會副主席薩利滕（Marie Saleten）說，理論上來說，實習醫生每周應工作48小時，「但沒有人在乎」。

根據國家實習醫生工會（ISNI）在2019年一項為期3個月的研究顯示，每周工作58小時實際上是常態。

根據薩利滕的說法，隨著疫情大流行的到來，這個數字已經上升到每周80個小時左右。

ISNI主席卡薩諾瓦（Gaetan Casanova）說：「他們24小時待命，在疫情期間無法闔眼，甚至打盹一下下都沒有辦法。」

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）在15日會見ISNI和其他的實習醫生團體代表。

維宏在會見後推文表示：「我們將共同致力改善他們的工作條件，就從他們的工作時間開始。」不過，ISNI說，他們收到的回覆太過模糊。

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