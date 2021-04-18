馬克宏籲對俄國畫下清楚紅線 若越線就考慮祭制裁

法國總統馬克宏接受美國哥倫比亞廣播公司電視網訪問時表示，世界強國應該對俄羅斯畫下「清楚的紅線」，並在俄國越線時考慮可能採取的制裁措施。(美聯社)

法國總統馬克宏 接受美國 哥倫比亞廣播公司（CBS）電視網訪問時表示，世界強國應該對俄羅斯畫下「清楚的紅線」，並在俄國 越線時考慮可能採取的制裁措施。

馬克宏（Emmanuel Macron）這項專訪預定今天稍後播出。根據摘要片段，他呼籲各國：「我們必須對俄羅斯畫下清楚的紅線。」

他又說：「這是我們建立威信的唯一方法。制裁措施本身並不夠，但制裁是這項方案的一環。」

馬克宏表示，在緊張情勢惡化之際，他也同意美國總統拜登願意與俄國總統普亭（Vladimir Putin）展開對話的做法。

他這番談話偏離法國原先對俄國的立場，向盟友美國靠攏。

馬克宏2017年當選後，一直想降低俄國與西方間的不信任，希望獲得俄國之助以解決世界最棘手的各項問題。

美國與西方近來出現1989年冷戰結束以來最嚴重的摩擦。美國上週對俄國實施系列制裁，並驅逐10名俄國外交官。俄國也以牙還牙，下令10名美國外交官離境，並建議美國大使返國述職。

在歐洲方面，俄國與烏克蘭緊張情勢也升高，原因是俄國陳兵兩國邊界，以及烏克蘭政府軍在東部地區與親俄分離主義勢力交戰。這些發展令北大西洋公約組織（NATO）與西歐國家憂心。