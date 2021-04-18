日相菅義偉傳有意尋求連任 疫情成最大隱憂

日本首相菅義偉。(美聯社)

日本首相菅義偉 昨天剛與美國總統拜登舉行首度面對面會談，日本政界已開始關心菅義偉是否尋求連任，及何時解散眾議院 改選。而這一切能否如菅義偉心中盤算，疫情 成最大隱憂。

日本首相菅義偉15日率團訪美，16日跟美國總統拜登進行日美領袖會談，全程歷時約兩個半小時；這次會談是雙方首度面對面會談，會後發表聯合聲明。

菅義偉2020年9月14日贏得自民黨總裁（黨主席）選舉，並在同年9月16日獲國會參眾兩院指名，榮登首相大位。不過，菅義偉這次總裁任期只補滿前總裁安倍晉三請辭後到2021年9月的任期，因此僅約一年後將再度舉行自民黨總裁選舉。

日本讀賣新聞報導，菅義偉訪美時跟隨行採訪的日媒記者座談，雖未明言是否尋求連任自民黨總裁，但他一席未來也想跟拜登一起做事的話語中，透露出希望在眾議院大選及自民黨總裁選舉取得勝利，並尋求連任首相的意向。

談到何時解散眾議院，菅義偉仍強調，必須確實達成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫目標，現階段最重要事項依舊是防疫；面對本屆眾議員任期將於10月21 日屆滿，他說，「會在時間限制的前提下好好來思考（解散時機）」。

自民黨內早已視接近任期屆滿時為最有可能的解散時機，畢竟在目前疫情擴大情況下解散眾議院，很可能遭受選民強烈反彈。

而東京奧運及帕運如果順利登場，大多數看法認為，在東奧及帕運舉行的7月23日到9月5日間，很難解散眾議院。

對菅義偉上述說法，自民黨內二階派幹部說，隨著疫苗陸續接種，9月解散眾議院的可能比較高，之後再舉行自民黨總裁選舉。

如果菅義偉決定9月解散眾議院的話，自民黨總裁選舉很可能會延到眾議院大選結束後再舉行。

這主要是考量到菅義偉在自民黨內並沒有領導自己的派系，黨內支持基礎不能說非常穩固；加上民眾對政府防疫作為有所不滿，內閣支持率距離回升反彈還很遙遠，一旦在眾議院大選前先舉行自民黨總裁選舉的話，很可能出現「倒菅」的情況。

自民黨資深議員說，如果菅義偉先率領自民黨贏得眾議院大選，再參選總裁選舉的話，對菅義偉成功連任總裁的情勢將大為有利。

不過，這一切都還得看疫情發展，只要日本政府到秋天還無法平息疫情的話，就無法保證一切會依菅義偉所想的劇本演出。

除了疫情隱憂，愈接近任期屆滿才解散，愈容易給人「被迫解散」的負面印象，如果菅義偉屆時是「被迫」解散眾議院的話，也將成為他尋求連任的障礙。

在野黨目前正檢討是否在國會本會期結束的6月16日前，提出對內閣的不信任決議案；在野黨一旦決定提出的話，眾議院大選很可能會跟7月4日舉行的東京都議員選舉同時舉行。

面對在野黨一旦在國會提出內閣不信任案的話，是否構成解散國會的要件，菅義偉說，「基本上來說，難道不是嗎」？

菅義偉的回答，似乎透露出反制在野黨、預先掌握主導權的想法。