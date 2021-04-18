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全球氣候峰會 加國總理：拜登須展現嚴肅看待氣候變遷

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全球氣候峰會 加國總理：拜登須展現嚴肅看待氣候變遷

中央社 / 渥太華18日綜合外電報導

加拿大總理杜魯多即將參加美國總統拜登在世界地球日召開的全球領袖視訊氣候峰會。他在會前受訪時表示，拜登必須展現對於美國重新參與氣候變遷事務的認真程度和承諾。

這場峰會將在22和23日舉行，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平等40位領袖獲邀參加。這將是拜登（Joe Biden）上任後主辦的首場大型氣候活動，也為今年另2場重要氣候會議打頭陣，凸顯出華府重返對抗人為氣候變遷之戰的前線。

杜魯多（Justin Trudeau）接受法新社訪問時表示：「美國離開氣候會議若干年後，人們將觀察美國展現出的承諾程度，以確定他們的態度認真且不會動搖。」

他說：「如果全球要成功（對抗氣候變遷），我們無疑需要像美國這種規模的國家來參與解決問題，而非成為問題的一部分。」

另一個汙染大國中國雖受邀參加峰會，但尚未正式接受邀請。中國是當今世界第二大經濟體，但西方針對連串議題與中國的衝突越來越嚴重，從貿易、智慧財產權到北京在香港和新疆的鎮壓行為。

但杜魯多認為，中國已展現他們「嚴肅看待減少自身汙染的必要性」，例如在太陽能、電動車和電池技術等部分已進行大量投資。

話鋒一轉，杜魯多指出，西方國家在相關事務上必須加快腳步，否則可能落後中國。

他說：「我知道加拿大和全球其他已開發國家很有興趣確保我們在新科技方面勝過中國。在對環境更友善的發展道路上，我不會任由中國取得所有伴隨產生的創新技術和經濟成長。」

不過杜魯多也表示：「我們雖然和中國在許多領域有歧見，但在這項觸及地球每個角落的議題上，我們所有人若能創造相似動力，我認為那會是好事一樁。」

中國 美國 杜魯多

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