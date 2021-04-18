烏俄關係日趨緊繃 傳英國軍艦將入黑海挺烏克蘭

在烏克蘭與俄羅斯關係日趨緊繃之際，英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）引述海軍高層消息人士報導，英國軍艦5月將駛入黑海（Black Sea）。 路透

在烏克蘭 與俄羅斯關係日趨緊繃之際，英國 「星期日泰晤士報」（Sunday Times）引述海軍高層消息人士報導，英國軍艦5月將駛入黑海（Black Sea）。

報導並指出，英軍這次部署目的，在於展現與烏克蘭和英國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦團結一心。

根據報導，屆時一艘配備防空飛彈的45型驅逐艦與另一艘23型反潛巡防艦，將脫離英國皇家 海軍（Royal Navy）在地中海的航艦特遣隊，經博斯普魯斯海峽（Bosporus）進入黑海。

報導還提到，英國皇家空軍（RAF）的F-35B「閃電」（Lightning）匿蹤戰機與「梅林」（Merlin）反潛直升機，會在特遣隊指揮艦伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）上待命，支援在黑海的軍艦。

俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境陳兵，加上在烏克蘭東部，政府部隊與親俄分離主義分子持續發生衝突，讓莫斯科（Moscow）和基輔（Kiev）政府的關係日趨緊張。

英國國防部發言人告訴星期日泰晤士報，英國政府正與烏克蘭密切合作監控局勢，並持續呼籲俄國讓情勢降溫。

根據星期日泰晤士報，發言人還說：「英國與我們的國際盟友堅定支持烏克蘭的主權和領土完整性。」

路透社未能立即聯繫上英國國防部官員要求置評。