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日本單日增4803例創近月新高 恐3度發緊急事態

中央社／東京18日電
日本18日全境新增4803例確診病例創3月21日以來新高，疫情快速升溫的大阪府已連續5天單日新增逾千例，政府開始思考3度發布緊急事態。圖為大阪市中心14日街頭人潮。共同社
日本18日全境新增4803例確診病例創3月21日以來新高，疫情快速升溫的大阪府已連續5天單日新增逾千例，政府開始思考3度發布緊急事態。圖為大阪市中心14日街頭人潮。共同社

日本從3月21日全境解除「緊急事態宣言」以來，疫情非但未見趨緩，反而升溫進入第4波，昨天全境新增4803例確診病例創3月21 日以來新高，讓日本政府開始思考3度發布緊急事態。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻的大阪府知事吉村洋文日前表示，若19日起當週再無法遏止疫情，將籲請中央政府發布「緊急事態宣言」。

日本政府是否對大阪府3度發布「緊急事態宣言」，正率團訪美的首相菅義偉17日跟日本採訪團記者座談時說，可準用「緊急事態宣言」防疫對策的「防止蔓延等重點措施」，可能要花大約兩週才能看出疫情趨勢。

大阪府從本月5日實施重點措施以來，到19日就將屆滿兩週，菅義偉的說法代表將看19日後的疫情發展，再做是否發布「緊急事態宣言」最後判斷。

日本富士新聞網報導，日本全境17日新增4803例確診病例，創上個月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄；首都圈1都3縣新增病例數，同樣創3月21日以來新高點。

至於疫情快速升溫的大阪府，已連續5天單日新增逾千例，且重症患者數早已超過重症病床數，造成部分重症患者只能使用輕症及中度症狀病床接受治療。

總計到昨天為止的日本全境重症患者數，是自今年2月11日以來，睽違約兩個月再度超過700人。

時事通信社報導，目前包括大阪府與東京都在內的10都府縣，已被納入「防止蔓延等重點措施」適用地區，讓第4波疫情襲來的情勢變得更加鮮明。

日本政府今年初第2度發布的「緊急事態宣言」，到3月21日全境解禁，大阪府等地甚至早於首都圈在2月28日就解除。

但就在宣言解除後，適逢一年一度的賞櫻季節，各地外出人潮增加，且發現傳染力更強的變種病毒株廣為擴散，讓日本政府不得不宣布大阪府等3府縣從本月5日起、東京都等3都府縣從12日起、埼玉縣等4縣從20日起實施重點措施。

不過，從大阪府近期疫情來看，重點措施未顯成效，讓日本政府第3度發布「緊急事態宣言」多了一些現實的味道。防疫專家在日本政府召集的會議上，相繼要求中央發布「緊急事態宣言」，表達出強烈危機感。

受到疫情快速升溫及專家建言影響，日本政府內部原本對於第3度發布「緊急事態宣言」慎重以對的立場，也開始發生變化。

負責防疫工作的日本經濟再生擔當大臣西村康稔16 日在國會上說，「為了保護民眾生命安全，只要有必要，就不該對發布緊急事態宣言有所猶豫」。

隨著第4波疫情的發展，不可避免會對東京奧運及帕運的舉辦帶來影響。日本執政黨自民黨幹事長二階俊博，15日甚至拋出如果疫情嚴峻，就不得不停辦東奧的說法，讓日本社會對這位重量級政治人物公開發言議論紛紛。

日本 疫情 東京奧運

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