菲立普親王功勳彪炳 靈柩放軍帽佩劍 喪禮具軍事色彩

英國菲立普親王喪禮依循軍方及王室禮節，親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上。(美聯社)

英國 王室今天將舉行菲立普親王 （Prince Philip）的喪禮。菲立普親王是功勳彪炳的二戰時期英國皇家 海軍老兵，他的喪禮將具濃厚軍事色彩，各軍種人員都會扮演要角。

英國陸軍樂隊、皇家海軍吹笛手及皇家海軍陸戰隊軍號手都會參與這場喪禮，菲立普親王的靈柩將從溫莎城堡（Windsor Castle）的停靈處，透過他參與設計的特製Land Rover座車護送至聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行喪禮。

但送葬者不會依傳統穿著軍禮服，根據報媒報導，這是為了避免菲立普親王的孫子哈利王子（Prince Harry）尷尬。儘管哈利王子在軍旅生涯中曾兩度駐紮阿富汗，但因為脫離英國王室，他的榮譽軍銜已被摘除，所以不符穿軍服資格。

這場喪禮許多內容將依循軍方及王室禮節，從軍隊人員在喪禮路線排列、砲擊致敬，乃至將菲立普親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上等等，預計將有700名軍事人員參與。

菲立普親王生前在英國皇家海軍服役近14年，二戰期間曾在地中海、印度洋及太平洋執行任務。他喪禮的幾項要素將以海洋為主題，包括海軍詩歌「永恆天父，大能救贖」（Eternal Father, Strong To Save）。

菲立普親王的靈柩被安置在皇家墓穴（Royal Vault）時，皇家海軍陸戰隊軍號手會吹奏名為「各就各位」（Action Stations）的軍曲，這是菲立普親王的個人要求。