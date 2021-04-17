我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲立普親王靈柩放軍帽佩劍 喪禮具軍事色彩

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

菲立普親王功勳彪炳 靈柩放軍帽佩劍 喪禮具軍事色彩

中央社／溫莎17日綜合外電報導
英國菲立普親王喪禮依循軍方及王室禮節，親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上。(美聯社)
英國菲立普親王喪禮依循軍方及王室禮節，親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上。(美聯社)

英國王室今天將舉行菲立普親王（Prince Philip）的喪禮。菲立普親王是功勳彪炳的二戰時期英國皇家海軍老兵，他的喪禮將具濃厚軍事色彩，各軍種人員都會扮演要角。

英國陸軍樂隊、皇家海軍吹笛手及皇家海軍陸戰隊軍號手都會參與這場喪禮，菲立普親王的靈柩將從溫莎城堡（Windsor Castle）的停靈處，透過他參與設計的特製Land Rover座車護送至聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行喪禮。

但送葬者不會依傳統穿著軍禮服，根據報媒報導，這是為了避免菲立普親王的孫子哈利王子（Prince Harry）尷尬。儘管哈利王子在軍旅生涯中曾兩度駐紮阿富汗，但因為脫離英國王室，他的榮譽軍銜已被摘除，所以不符穿軍服資格。

這場喪禮許多內容將依循軍方及王室禮節，從軍隊人員在喪禮路線排列、砲擊致敬，乃至將菲立普親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上等等，預計將有700名軍事人員參與。

菲立普親王生前在英國皇家海軍服役近14年，二戰期間曾在地中海、印度洋及太平洋執行任務。他喪禮的幾項要素將以海洋為主題，包括海軍詩歌「永恆天父，大能救贖」（Eternal Father, Strong To Save）。

菲立普親王的靈柩被安置在皇家墓穴（Royal Vault）時，皇家海軍陸戰隊軍號手會吹奏名為「各就各位」（Action Stations）的軍曲，這是菲立普親王的個人要求。

英國菲立普親王喪禮依循軍方及王室禮節，親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上。(美聯社)
英國菲立普親王喪禮依循軍方及王室禮節，親王的海軍軍帽及佩劍置於靈柩上。(美聯社)

菲立普親王 皇家 英國

上一則

圖輯／菲立普親王喪禮 令人心碎的歷史畫面

延伸閱讀

圖輯／菲立普親王喪禮 令人心碎的歷史畫面

圖輯／菲立普親王喪禮 令人心碎的歷史畫面
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
菲立普親王葬禮前 英女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

菲立普親王葬禮前 英女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
菲立普親王(前)去世，英國沉浸在哀傷的氣氛中，但八卦小報還有機會繼續攻擊眼中釘梅根(右二)。(美聯社)

梅根成英國公敵 要不要奔喪「對王室都是污辱」

2021-04-10 19:50
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元