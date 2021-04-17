防疫有成國家疫苗接種慢 紐時：恐礙經濟復甦

首爾一家超市內民眾正在買菜。南韓接種疫苗的人口都不到3%。(美聯社)

「紐約時報」報導，澳洲、紐西蘭、南韓 等防疫 有成國家新冠肺炎疫苗 施打的普及率，不及疫情嚴峻的英美等，如此有可能造成這些國家在公衛方面的成就毀於一旦，而妨礙經濟復甦。

紐約時報指出，美國已有將近1/4的人口完整接種2019冠狀病毒疾病疫苗，而英國近半數的民眾已施打第一劑。相比之下，澳洲與南韓接種疫苗的人口都不到3%，日本與紐西蘭甚至低於1%。

就某種程度而言，這些疫苗施打落後國家之所以不急，是因為他們的感染與死亡病例數相對較低。這些國家全都仰賴別處研發以及至目前為止在別處生產製造的疫苗。

由於高傳染力變種病毒浮現，以及防疫管制措施減緩全球疫苗運輸，如今施打遲緩造成防疫有成國家相對的公衛成就面臨風險，並可能遲滯經濟復甦。

澳洲雪梨大學（University of Sydney）傳染病與疫苗專家布伊（Robert Booy）表示，「我們務必要意識到正在形成的自滿」，「只要一場超級傳播事件，我們就麻煩了」。

日本無疑是風險最大的國家，距離東京奧運開幕不到100天，日本還在應對確診與死亡病例攀升的困境。

日本只限醫師與護理師獲准注射疫苗，儘管從今年2月開始施打，已接種的醫護人員卻不到1/4。

南韓人民也擔憂，初期的防疫成就正因疫苗短缺而逐漸失色。首爾一名23歲的研究分析師說：「當我看到美國等其他國家開始恢復正常時，我會感到沮喪。南韓人一直很遵守政府的防疫規定，但我們卻難以為每個人提供足夠的疫苗。」