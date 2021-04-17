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英名主持詛咒梅根與哈利：「偉大愛情故事」恐不幸收場

記者蘇詠智／即時報導
梅根與哈利槓上皇室惹怒許多英國的擁皇民眾，招來冷嘲熱諷。圖／路透資料照片
梅根與哈利槓上皇室惹怒許多英國的擁皇民眾，招來冷嘲熱諷。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根自從上個月初在美國接受歐普拉電視專訪、大抖皇室內部黑幕後，就成為廣大擁護君主立憲的英國民眾眼中公敵，連在媒體圈都有許多人對他倆懷抱深刻的敵意，尤其不是自家英國人的梅根。英國著名節目「頂級跑車秀」主持人傑瑞米克拉森就酸溜溜地「預言」，稱梅根和哈利「偉大的愛情故事」恐怕會不快樂收場。

就像多數的英國擁皇民眾一樣，傑瑞米不去思考皇室到底出了哪些嚴重的問題，而是先把矛頭準敢公開揭露這些問題的梅根，尖酸嘲諷道：「哈利和梅根之間是個偉大的愛情故事，我祝福他們都很好，但我真的很害怕這不會有快樂的收場。梅根應該從小到大都在幻想王妃住在童話城堡裡，整天騎在金色的獨角獸上，對著髒兮兮的平民微笑…當她終於成為英國貴族恐怕很訝異，在一個溼濘濘的周二上午，她必須搭乘一種叫火車的東西到卡萊爾，去為民眾中心的無障礙走道揭幕。所以她很明顯的決定，如果她不能在巨桃或孔雀上享用美食、然後一旁的泳池裡還能夠有幾隻人魚躍出水面的話，她不想再為任何的廁所設施剪綵。」傑瑞米還補上一句：「我不會怪她，人們有權利辭去他們不愛的工作。」

對於梅根和她的支持者，傑瑞米毫不掩飾自己的鄙夷：「她就是有一群年輕又愚蠢的人很尊敬她，他們以為她那種傻笑的受害者標籤有朝一日能把皇室打垮、推翻，但不可能發生。相信我，5年之內她就會靠她的名氣到處上鏡頭，或是在她自己建立的泰姬瑪哈陵、花花公子那種豪華郵艇上享福，但為了嗆她丟工作的皮爾斯摩根，會發現他為了一件完全無謂的事弄破自己的飯碗。」

傑瑞米克拉森尖酸嘲諷槓上英皇室的王子之妻，更稱支持她的人愚蠢。圖／歐新社資料照片
傑瑞米克拉森尖酸嘲諷槓上英皇室的王子之妻，更稱支持她的人愚蠢。圖／歐新社資料照片

梅根 英國 哈利

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