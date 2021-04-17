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美日領袖會後記者會 菅義偉避答外媒東奧提問

中央社／東京17日綜合外電報導
日相菅義偉。美聯社
日相菅義偉。美聯社

日本首相菅義偉與美國總統拜登今天首度進行面對面會談，兩人會後出席聯合記者會。外國媒體記者尖銳提問日本持續推動東奧從公衛角度是否不負責任，但菅義偉避答。

菅義偉15日晚間率團訪美，接著跟拜登進行領袖會談，全程歷時約兩個半小時；這次會談是雙方首度面對面會談，會後發表聯合聲明。

日本朝日新聞報導，外媒記者在聯合記者會上詢問菅義偉，從公共衛生觀點來看，日本在無法做好舉辦準備卻持續推動，難道不是不負責任？但菅義偉並未回答，直接點名下一個日媒提問。

菅義偉在答覆日媒時說，他在會談中表達堅決舉辦象徵世界團結的東奧及帕運大會，而拜登也再度表示支持之意。

菅義偉重申，會持續確實做好為實現東京奧運大會所應做的準備。

菅義偉先前談到東奧時常會把「東奧是人類戰勝新型冠狀病毒的明證」掛在嘴上，但在這場聯合記者會上，他並沒有說這句話。

韓國「中央日報」日文網報導，是路透記者提問公共衛生專家們認為尚未準備好的狀況下，推動東奧舉辦是否不負責任，菅義偉並沒回答，卻點名日本共同社記者提問。報導指出，不知道菅義偉為何避答。

被點名的共同社記者問的是「拜登是否保證會派美國代表團參與東奧、有無對東奧舉辦表達正面看法？」菅義偉說，他向拜登表明堅決實現象徵世界團結的東奧與帕運決心，拜登也再度表示支持。但菅義偉沒有回答美國是否派遣代表團一事。

菅義偉 拜登 日本

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