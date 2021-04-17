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古巴領袖勞爾卡斯楚允交棒 卡斯楚兄弟掌權時代告終

中央社／哈瓦那16日電
古巴最高領袖勞爾‧卡斯楚證實，他將把黨內領導權力交接給年輕一代，終結卡斯楚兄弟60年來的掌權時代。美聯社
古巴最高領袖勞爾‧卡斯楚證實，他將把黨內領導權力交接給年輕一代，終結卡斯楚兄弟60年來的掌權時代。美聯社

古巴最高領袖勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）今天在古巴共產黨大會中證實，他將把黨內領導權力交接給年輕一代，終結卡斯楚兄弟60年來的掌權時代。

古巴共產黨（Cuban Communist Party）由勞爾的哥哥斐代爾‧卡斯楚（Fidel Castro）於1965年創立，斐代爾自創黨開始到2011年擔任黨中央委員會第一書記，之後由勞爾繼任至今；在古巴一黨獨大體制下，這是權力顛峰的職位。

古巴共產黨大會在哈瓦那召開，為期4天。古巴共產黨大會是這個政黨最重要的會議，每5年舉辦一次，目的在檢視政策、鞏固權力，雖採閉門方式舉行，但國營電視台會播出片段。

89歲的勞爾‧卡斯楚在開幕致詞中表示，新的領導階層將是數十年來不斷力爭上游的政黨忠誠派，這些人「滿懷熱情及反帝國主義精神」。

路透報導，勞爾‧卡斯楚曾在2016年古巴共產黨大會中說，那一屆大會可能是參加過1959年古巴革命的「歷史性一代」所領導的最後一屆會議。1959年，卡斯楚兄弟與革命分子切‧格瓦拉（Che Guevara）共同推翻美國撐腰的獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）。

https://www.youtube.com/watch?v=UXCQhnd0gx0

影片來源：FRANCE 24 English YouTube

勞爾‧卡斯楚對數以百計黨代表說：「我堅信同胞們的力量、楷模和悟性，只要我還有一口氣，我隨時可以上馬捍衛祖國、革命和社會主義。」

勞爾‧卡斯楚已於2018年移交古巴國務委員會主席一職給現年60歲的狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。一般認為，狄亞士-卡奈也將接任黨中央第一書記。

斐代爾於2006年罹病，勞爾即代理國務委員會主席，繼而於2011年接任共黨中央第一書記，展開一系列社會及經濟改革，逐步開放古巴這個共產主義國家，但改革後繼無力。

老一輩古巴人說，他們會懷念卡斯楚兄弟掌權的日子，但多數人也承認，確實到了交棒的時刻。

分析師指出，古巴的新領袖將面臨加速改革的壓力，尤其是經濟轉型，這也是民之所欲，特別是生於危機年代的古巴年輕人。

古巴異議人士艾坎塔拉（Luis Manuel Otero Alcantara）則表示，革命的喪鐘已敲響，「勞爾‧卡斯楚把權力移交給一個沒什麼領袖氣質、也不得民心的人。這讓我們離民主更進一步」。

美國前總統川普執政時，勞爾‧卡斯楚數度譴責美國抱持敵意。美國現任總統拜登曾承諾取消川普實施的部分制裁，但白宮今天表示，改變美國對古巴政策，不是目前外交當務之急。

勞爾‧卡斯楚則說，古巴已準備好與美國建立新型態的關係，同時保有古巴自己的革命與社會主義原則。

古巴 美國 川普

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