「第一個擁抱」 他拍疫下養老院奪年度世界新聞攝影獎

丹麥攝影師尼森以名為「第一個擁抱」的攝影作品，奪得今年年度世界新聞攝影獎。（取材自World Press Photo網頁worldpressphoto.org）

丹麥攝影 師尼森（Mads Nissen）以名為「第一個擁抱」的攝影作品，奪得今年年度世界新聞攝影獎（World Press Photo）。

今年有超過7萬件攝影作品、4315名攝影師參加年度世界新聞攝影獎。進入決選的有6件作品，議題包括美國非裔權利運動、亞美尼亞與亞塞拜然戰爭、貝魯特大爆炸、東非蝗蟲蟲害、跨性別伴侶與尼森的COVID-19疫情 。

尼森的作品「第一個擁抱」於2020年5月在巴西聖保羅的一家養老院 拍攝，圖中的主角是一名85歲的老婦人魯納迪（Rosa Luzia Lunardi）與護理師蘇薩（Adriana Silva da Costa Souza），她們在疫情肆虐下，透過養老院自己發明的「擁抱帷幕」相擁。這是85歲的魯納迪在5個月中的第一個擁抱。

丹麥攝影師尼森獲獎無數，攝影對他來說是同理的表現，可以創造理解、親密感。（取材自World Press Photo網頁worldpressphoto.org）

尼森獲獎無數，攝影對他來說是同理的表現，可以創造理解、親密感。他致力於建造連結，關心的議題包括平等、人權、自然保育等當代社會問題。

尼森現任職於丹麥政治報（Politiken）。這張獲獎照片是去年因工作關係到巴西記錄疫情期間所拍攝。

他說，當他看到巴西總統差勁的防疫應對，把2019 冠狀病毒疾病當作是一般小感冒而造成危機時，他就決定一定要做些什麼。

尼森對政治報表示，當他看到養老院裡的老人與護理人員，一個個在擁抱帷幕兩邊排隊，他們幾乎聽不到對方說話，但碰觸到彼此的那個瞬間，言語就被人類共通的情感給取代了。

他認為，這張照片訴說著一個愛與希望的故事，希望這張攝影作品能夠給人們帶來啟發，在這個艱難的時期，更團結、更有愛。

年度世界新聞攝影獎的創意總監，也是評審之一的新加坡知名攝影師李偉業表示，尼森的作品是COVID-19 的象徵圖像，紀念世界各地人們生活中最不凡的時刻。

他說，如果仔細觀看照片，可以看到翅膀，這象徵著飛揚與希望。

尼森曾在2015年以一幅一對俄羅斯同性伴侶的攝影作品得到年度世界新聞攝影獎。2007年以優異成績從丹麥媒體與新聞學院（The Danish School of Media and Journalism）畢業後，曾在上海駐點兩年，記錄中國經濟開放期間的社會、經濟與政治發展。