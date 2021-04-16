菲立普親王靈車 親自參與設計費時16年

菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車運載，這輛車由他本人親自參與設計，費時16年完成。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世丈夫菲立普親王 葬禮明天舉行，許多細節陸續揭露。其中，菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車運載，這輛車由他本人親自參與設計，費時16年完成。

菲立普親王（Prince Philip）的葬禮預計於當地時間17日下午3時於溫莎城堡舉行。為遵守政府防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的規定，僅30名賓客獲准出席葬禮。出席者必須戴口罩、座位隔開一段距離，並遵守防疫規定。

英國女王伊麗莎白二世將由女官陪同前往葬禮現場，再進入教堂就座。王儲查爾斯與妻子卡蜜拉，以及女王的另外3名兒女、8名孫輩和他們的配偶都將出席葬禮。至於曾孫輩，如威廉王子的3名子女等，將不會參加。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮表示，在疫情 爆發前的葬禮規劃有800人參加，現在一下子縮減至3 人，女王「在挑選時非常辛苦」。

菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車載至聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），這輛車的外型在今天揭露。99歲的菲立普親王9日逝世，這輛車則是他在2003年、82歲時開始設計，2019年完成。

菲立普親王特別愛好Land Rover，從40多年前就把他的皇室認證（Royal Warrant，英國皇室頒授提供商品及服務的公司）給了Land Rover，在人生旅途的最後一段也由Land Rover運載。

這輛車的特別之處在於後方為開放式，可以停放棺木，甚至連固定棺木、不讓棺木移動的零件也出自菲立普親王的主意。

菲立普親王曾在第2次世界大戰時服役，他特別要求把車子漆成軍方使用的綠色。這輛特製Land Rover在菲立普親王親自督導下，花費多年打造，在2019年完成最後調整。

靈車原本的任務是從倫敦的威靈頓拱門（Wellington Arch）開往溫莎城堡，但疫情打亂計畫。明天下午開往禮拜堂時，菲立普親王的4名子女，以及威廉王子及哈利王子將跟隨在車子後方。