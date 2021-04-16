我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罵「亞冠病毒，真該揍你」 嫌犯被捕 控以仇恨犯罪

報復華府制裁 俄羅斯將驅逐美外交官和制裁官員

菲立普親王靈車 親自參與設計費時16年

中央社倫敦16日專電
菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車運載，這輛車由他本人親自參與設計，費時16年完成。(美聯社)
菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車運載，這輛車由他本人親自參與設計，費時16年完成。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世丈夫菲立普親王葬禮明天舉行，許多細節陸續揭露。其中，菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車運載，這輛車由他本人親自參與設計，費時16年完成。

菲立普親王（Prince Philip）的葬禮預計於當地時間17日下午3時於溫莎城堡舉行。為遵守政府防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的規定，僅30名賓客獲准出席葬禮。出席者必須戴口罩、座位隔開一段距離，並遵守防疫規定。

英國女王伊麗莎白二世將由女官陪同前往葬禮現場，再進入教堂就座。王儲查爾斯與妻子卡蜜拉，以及女王的另外3名兒女、8名孫輩和他們的配偶都將出席葬禮。至於曾孫輩，如威廉王子的3名子女等，將不會參加。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮表示，在疫情爆發前的葬禮規劃有800人參加，現在一下子縮減至3 人，女王「在挑選時非常辛苦」。

菲立普的棺木將由特別訂製的Land Rover座車載至聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），這輛車的外型在今天揭露。99歲的菲立普親王9日逝世，這輛車則是他在2003年、82歲時開始設計，2019年完成。

菲立普親王特別愛好Land Rover，從40多年前就把他的皇室認證（Royal Warrant，英國皇室頒授提供商品及服務的公司）給了Land Rover，在人生旅途的最後一段也由Land Rover運載。

這輛車的特別之處在於後方為開放式，可以停放棺木，甚至連固定棺木、不讓棺木移動的零件也出自菲立普親王的主意。

菲立普親王曾在第2次世界大戰時服役，他特別要求把車子漆成軍方使用的綠色。這輛特製Land Rover在菲立普親王親自督導下，花費多年打造，在2019年完成最後調整。

靈車原本的任務是從倫敦的威靈頓拱門（Wellington Arch）開往溫莎城堡，但疫情打亂計畫。明天下午開往禮拜堂時，菲立普親王的4名子女，以及威廉王子及哈利王子將跟隨在車子後方。

菲立普親王 英國女王 疫情

上一則

南非華人在餐館疑遭種族歧視惹議 店家致歉

下一則

國際推動疫苗護照 世衛示警：疫苗非100%保證免疫

延伸閱讀

一雙鞋穿74年 菲立普親王不為人知的祕辛

一雙鞋穿74年 菲立普親王不為人知的祕辛
溫馨 英菲立普親王同框7曾孫

溫馨 英菲立普親王同框7曾孫
菲立普親王葬禮 英王室為哈利破例 不穿軍裝改西裝

菲立普親王葬禮 英王室為哈利破例 不穿軍裝改西裝
「女王安排的」喪禮威廉、哈利各走各的 免得又衝突

「女王安排的」喪禮威廉、哈利各走各的 免得又衝突

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54
英國女王伊麗莎白二世(中)、夫婿菲立普親王(左)和查爾斯王子(右)2016年合影。美聯社

悲傷巧合 菲立普親王逝世撞兒子結婚紀念日

2021-04-09 20:11
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 超佛執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 超佛執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況