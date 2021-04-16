「女王安排的」喪禮威廉、哈利各走各的 免得又衝突

哈利（左）與威廉（右）就算在爺爺菲立普親王（中）的喪禮上也不會並肩而行。(路透)

英國 菲立普親王的喪禮即將舉行，白金漢宮也公布當天細節，最受矚目的威廉 與哈利 兩王子是否送爺爺最後一程時再次並肩而行、展現彼此血濃於水的親情，結果外界恐要失望，因為兩人的表哥彼得菲立普會站在他們中間，就連之後家人隨著靈柩進入教堂，威廉與哈利亦會在不同的梯次，不會走在一起。

英國「每日郵報」下了聳動的標題：女王下令哈利與威廉在菲立普親王的靈柩後分開走，似乎在強調他們之間的問題嚴重到連奶奶都希望把他們隔開，免得當天再出事。內文也報導，王室不想讓菲立普親王的喪禮焦點被模糊，希望各方當天主要在緬懷其生前對英國的付出與犧牲上，哈利和威廉既是子孫又非主角，不應該搶了風頭，如此卻也讓兩人沒機會展現再怎麼有心結仍是同胞兄弟，還是會一起扛下家族內的責任。

➤➤➤兄弟情難修復？菲立普親王葬禮 哈利、威廉不會並肩走

哈利（左一）與威廉（左二）最後一次同台出現，已是一年多前的事。(路透)

當天威廉與哈利走在爺爺棺木後面時，大表哥彼得菲立普會走在兩人中間，他是威廉和哈利的姑姑安公主的長子，也是菲立普親王與伊麗莎白二世女王的孫輩中年紀最大的，等到棺木進入教堂，後方的人們兩兩一起走進時，查爾斯王子會和妹妹安妮公主一起，然後是他們的兩個弟弟安德魯王子與愛德華王子，接著才是查爾斯的長子威廉與安妮的長子彼得，哈利會比哥哥威廉再晚一梯次、和表叔史諾登伯爵一起走進去，兩兄弟持續保有安全距離。

王室會那麼煞費苦心，自然是因為哈利與妻子梅根在上個月初接受歐普拉的電視專訪，對於王室中某些人的言行有嚴重抨擊，哈利還稱哥哥和父親一樣，「被陷在一堆的責任和勤務中」，威廉稍後反駁表示自己沒有感覺被陷住。威廉一直以未來英國國王自居，最不滿有人批評王室、危及君主立憲，因而對弟弟和弟媳把醜話公開講很不開心，顯然哈利就算回英國奔喪，威廉還是餘怒未消，兩人這一次暫時沒有機會公開修補關係，不過這將是他們兩人一年多來再度同場合，也算是勉強有點進展。