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兄弟情難修復？菲立普親王葬禮 哈利、威廉不會並肩走

編譯張君堯／即時報導
英國菲立普親王9日以99歲高齡辭世，喪禮將在英國時間17日舉行，不過外界焦點似乎匯集在威廉王子及哈利王子2人的互動，不過根據官方公布的葬禮概要，兄弟2人將不會「並肩而行」。(路透)
英國菲立普親王9日以99歲高齡辭世，喪禮將在英國時間17日舉行，不過外界焦點似乎匯集在威廉王子及哈利王子2人的互動，不過根據官方公布的葬禮概要，兄弟2人將不會「並肩而行」。(路透)

英國菲立普親王（Prince Philip）9日以99歲高齡辭世，喪禮將在英國時間17日舉行，不過外界焦點似乎匯集在威廉王子及哈利王子2人的互動，不過根據官方公布的葬禮概要，兄弟2人將不會「並肩而行」。

白金漢宮15日發布菲立普親王的葬禮計畫概要，其中透露伴隨棺材隊伍由15名成員組成，將由查爾斯親王（Prince Charles）和他的妹妹安妮公主（Princess Anne）率領，而眾所矚目、威廉及哈利「並肩走」的畫面也確定不會出現，將由安妮公主長子菲立普斯（Peter Phillips）穿插其中。

當被問及威廉和哈利被安排的位置是否是為了盡量減少「家庭緊張」時，白金漢宮官員拒絕做出回應。

王室成員葬禮將穿便服

不過此前為了維護王室家庭的一致性，白金漢宮表示王室成員將在葬禮上身著便服，這項由女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）簽署的決定意味著，哈利將不會在葬禮期間成為唯一沒有穿軍服的王室成員。

此外，因為年齡過小不適合在電視直播中出現，包括威廉王子的兒女喬治、夏綠蒂等王室曾孫輩成員將不會出席葬禮。

哈利 威廉 菲立普親王

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