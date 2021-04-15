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信任AZ疫苗 德國總理梅克爾16日接種

中央社柏林15日專電
德國總理梅克爾明天將接種AZ疫苗，表達對這款疫苗的信任。(美聯社)
德國總理梅克爾明天將接種AZ疫苗，表達對這款疫苗的信任。(美聯社)

德國總理梅克爾明天將接種AZ疫苗，表達對這款疫苗的信任，2周前德國總統史坦麥爾也已接種AZ疫苗。

德國「世界報」（Die Welt）報導，梅克爾（Angela Merkel）將在明天接種AZ疫苗。德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克爾完成接種後將對外說明，她信任AZ疫苗而且會接種。

歐洲人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後出現零星血栓事件，引發安全性疑慮。歐盟藥品管理局（EMA）評估後指出，血栓是AZ疫苗「非常罕見」的副作用，施打疫苗的益處大於風險。

德國建議60歲以上的人施打，60歲以下的人與醫師討論和評估風險後可自行決定。

德國根據染疫風險排定接種優先順序，醫護人員和年長者可優先施打。2週前德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）公開接種第一劑AZ疫苗，表達對這款疫苗的信任。梅克爾現年66歲，按規定本月1日起可自願接種。

德國總人口有8300萬人，到目前為止已有1400萬人施打第一劑疫苗。

疫苗 德國 梅克爾

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