我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第1國 丹麥完全停打AZ疫苗

科技抵銷金融漲勢 股指觸新高後拉回

北約部隊7000人比照美軍 9/11前也撤離阿富汗

中央社／布魯塞爾-柏林14日綜合外電報導
北大西洋公約組織盟軍今天同意也將撤離阿富汗，將比照美軍計畫在5月1日開始撤軍。北約秘書長史托騰柏格（中）今天在美國國務卿布林肯（左）和美國防長奧斯汀（右）身旁表示，這項決定很艱難。(歐新社)
北大西洋公約組織盟軍今天同意也將撤離阿富汗，將比照美軍計畫在5月1日開始撤軍。北約秘書長史托騰柏格（中）今天在美國國務卿布林肯（左）和美國防長奧斯汀（右）身旁表示，這項決定很艱難。(歐新社)

配合美國將於9月11日前撤出駐阿富汗部隊，北大西洋公約組織（NATO）盟軍今天同意，受北約指揮的外國部隊也將撤離阿富汗，並宣示將比照美軍計畫在5月1日開始撤軍。

路透社報導，阿富汗境內現有約7000名非美國軍人，他們多半來自北約成員國，還有澳洲、紐西蘭和喬治亞共和國等國家，總人數比駐阿富汗美軍的2500人要多。但非美軍部隊的訓練任務仍得仰賴美國的空中支援、規畫和領導。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）身旁表示，這項決定很艱難。

史托騰柏格在記者會上說：「這不是個容易的決定，須承擔風險。我說了好幾個月我們面臨兩難。因為如果不有序撤離，就得準備好許下長期、無限制的軍事承諾，北約可能得派駐更多部隊。」

他並表示：「我們與阿富汗的關係並非就此結束，而是展開新篇章。北約盟軍會繼續與阿富汗人民站在同一陣線，但現在阿富汗人民得建立終結暴力的永續和平。」

儘管阿富汗和平談判難有進展且叛亂活動不止，美國與北約仍將撤軍，並打算仰賴阿富汗軍隊和警力來維持當地安全。

▼阿富汗撤軍牽動美中外交布局？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

阿富汗 美國 北大西洋公約組織

上一則

阿富汗總統：尊重美撤軍決定 人民院議長：擔心陷內戰

延伸閱讀

阿富汗總統：尊重美撤軍決定 人民院議長：擔心陷內戰

阿富汗總統：尊重美撤軍決定 人民院議長：擔心陷內戰
美ODNI年度報告：北京將持續施壓 破壞台灣民主

美ODNI年度報告：北京將持續施壓 破壞台灣民主
邊界情勢緊繃 烏克蘭與俄羅斯同時軍演

邊界情勢緊繃 烏克蘭與俄羅斯同時軍演
緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…
美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因

美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見