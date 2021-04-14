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阿富汗總統：尊重美撤軍決定 人民院議長：擔心陷內戰

新華社／喀布爾4月14日電

阿富汗總統加尼14日表示，阿富汗政府尊重美國政府有關今年9月11日前撤出駐阿美軍的決定。

美國總統拜登當天在白宮宣布，美軍將於5月1日開始從阿富汗有序撤離，美軍以及北約駐阿軍隊將於9月11日前撤出。

加尼表示，他當天與拜登通電話，討論了美國從阿富汗撤軍的決定。他說，阿富汗政府尊重美方的決定，並將在阿富汗和平進程中繼續與美國及北約保持合作。阿富汗國防與安全部隊完全有能力捍衛自己的國家和人民。

阿富汗國民議會人民院議長拉赫馬尼14日對美國撤軍表達了擔憂。他認為，國際部隊目前從阿富汗撤軍的條件還不成熟，阿富汗局勢有可能進一步惡化甚至陷入內戰。

阿富汗塔利班發言人扎比烏拉·穆賈希德同日表示，如果美國違反2020年2月底在卡塔爾首都多哈簽署的和平協議，未能如期在5月1日前撤出駐阿美軍，阿富汗現存問題將會惡化，不遵守協議的一方將要承擔責任。

美國於2001年「911」恐怖襲擊後發動阿富汗戰爭。美國政府與塔利班2020年2月底簽署協議，美方承諾在135天內把駐阿美軍從大約1.3萬人縮減至8600人，剩餘的美軍和北約軍隊將於今年5月前撤出。

塔利班則承諾不允許其成員以及包括「基地」組織在內的其他組織成員利用阿富汗國土威脅美國及其盟友安全。拜登上月曾表示，美國「很難」在上屆政府承諾的5月1日期限前全部撤軍。塔利班當時警告美國，不要違反5月1日前撤軍的承諾，否則塔利班方面將做出反應。

▼阿富汗撤軍牽動美中外交布局？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 拜登 白宮 阿富汗

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