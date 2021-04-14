法國疫情病逝將破10萬大關 規畫全國哀悼致意日

法國第三波疫情 仍未過去，病逝人數即將突破10萬大關。政府發言人艾塔爾今天宣布，總統馬克宏 將規畫全國致意哀悼活動，但日期與形式皆仍未確定。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今天在部長會議的簡報會上宣布，將規畫全國致意與哀悼日，以共同紀念過去一年來因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而病逝的人。

根據法國公共健康局（Santé publique France）數據顯示，法國疫情死亡人數即將突破具有象徵意義的10萬大關。

艾塔爾說，「這是10萬個失去至親的家庭 … 一定會有全國致意與哀悼的時間」，並表示總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經就此諮詢內閣。

但艾塔爾並未提及確切形式，時間也尚未確定。

同時艾塔爾也重申，「我們現在正全力投入對抗疾病的戰役中」。而馬克宏在3月31日的電視演說中，也曾說道「苦痛的一年」，「10萬個家庭將失去至親」。

國會議員歐佛蘭（Matthieu Orphelin）則透過提出法案，建議將每年3月17日，也就是2020年第一波封城的首日，訂為疫情受難者紀念日。

然而由總統提出的致哀規畫並未獲得多數黨團的一致同意，例如國民議會議長費宏（Richard Ferrand）就認為，現在還不是時候。

根據解放報（Libération）指出，馬克宏舉辦全國致意的活動形式目前尚未討論，從最簡單的在社群媒體 發文，到舉辦並出席相關活動都有可能。

巴黎市議會則是在昨天一致通過舉辦紀念日，向因疫情而逝世的巴黎居民公開哀悼致意。

另一方面，法國國家衛生研究院（INSERM）則表示，法國公共健康局大幅低估死亡人數。INSERM根據全國開立的死亡證明數字指出，法國COVID-19疫情病逝人數早在幾週前就已經超過10萬門檻。