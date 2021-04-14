研究：缺乏運動者若染疫 重症及不治風險恐較高

根據一項涵蓋近5萬名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的研究，缺乏運動與較嚴重症狀和較高死亡風險息息相關。

研究人員在「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的報導中表示，在疫情流行前至少兩年運動不足的人染疫後比較可能會住院，需要入住加護病房，甚至不治死亡。

研究發現，缺乏運動是染疫出現重症的危險因子，危險性僅低於年老和有器官移植史兩項因素。

作者總結，事實上，與例如吸菸、肥胖 或高血壓 等其他可改變的危險因素相比，「缺乏運動是所有結果中最強的危險因素」。

與染疫重症患者最有關的既有因素是高齡、男性以及罹患糖尿病、肥胖或心血管疾病。

不過到目前為止，久坐不動的生活方式還沒有包括在內。

為了研究缺乏運動是否會增加出現重症、住院、進入加護病房（ICU）救治和不治的機率，研究人員比較2020年1月至10月間美國 4萬8440名染疫成年人的這些結果。

在考慮種族、年齡和基礎醫療條件造成的差異後，缺乏運動染疫病患住院的可能性是最積極運動患者的兩倍多。他們需要進入加護病房救治的可能性也高出73%，因染疫而死亡的風險更高達2.5倍。