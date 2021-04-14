大阪東京疫情升溫 日本全境單日新增逾4000病例

圖為大阪地鐵內，民眾都戴上口罩。美聯社

日本 境內疫情 從3月21日解除二度發布的「緊急事態宣言」以來，大阪府、兵庫縣及東京 都等地都呈現快速升溫的情況，讓日本今天新增病例數，睽違近3個月再度出現單日逾4000例。

日本在2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情，政府於當年4月首度發布「緊急事態宣言」，並在今年1月二度發布且持續約兩個半月，到3月21日才全境解禁。但解除「緊急事態宣言」後，包括大阪與東京在內的部分地區，疫情再度回溫反彈。

日本放送協會（NHK）統計，截至今天晚間6時30分，日本全境單日共新增4308起確診病例，是1月28日以來再度出現單日新增逾4000例的情況。

另外，日本全境今天新增34起死亡病例，多數集中在目前疫情快速升溫的兵庫縣、東京都及大阪府。

日本全境包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數共51萬7721例；死亡病例累計共9524例。

大阪府今天通報新增1130起確診病例，連兩天創歷史新高。大阪府知事吉村洋文重申，若下週再無法遏止疫情，將籲請中央政府發布緊急事態宣言。

與大阪府相鄰的兵庫縣今天通報新增507起確診病例，是首度單日新增逾500例，同樣連續兩天創疫情爆發以來新高紀錄。

東京都今天通報新增591起確診病例，創3月21日解除「緊急事態宣言」以來的區間新高紀錄，整體疫情持續呈現升溫趨勢。

日本醫師會會長中川俊男今天說，由於目前已是第4波疫情，為避免屆時出現病床吃緊的情況，有必要檢討提前發布「緊急事態宣言」。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂，今天在國會談到確診病例激增現狀時說，「疫情無疑正進入第4波」；若大阪疫情壓不下來，他說，「發布緊急事態宣言當然也是選項」。