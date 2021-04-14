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西班牙年金改革奇招…年付1.2萬歐元 吸引勞工延後退休

編譯周辰陽／即時報導
西班牙一群退休人士坐在馬拉加市中心一處西班牙外換銀行（BBVA）分行窗外，攝於2018年。西班牙社會安全部長埃斯克里瓦12日宣布，正在研究吸引勞工延後退休的激勵措施。路透
西班牙一群退休人士坐在馬拉加市中心一處西班牙外換銀行（BBVA）分行窗外，攝於2018年。西班牙社會安全部長埃斯克里瓦12日宣布，正在研究吸引勞工延後退休的激勵措施。路透

西班牙正受到來自歐盟的壓力，要減輕公共年金系統的債務，社會安全部長埃斯克里瓦（José Luis Escrivá）12日宣布，正在研究吸引勞工延後退休的激勵措施，構想就包括一年支付最多12000歐元（約1.4萬美元）或增加4%的個人年金給付。

泰晤士報與ARA報報導，西班牙的公共年金制度在歐洲是數一數二慷慨，占年度經濟產出約12%。但社會安全制度赤字同樣相當驚人，2020年達到創紀錄的200億歐元，佔GDP的1.8%。專家指出，如果西國不希望公共年金撐不下去，就必須提高退休年齡和砍年金。歐盟執委會也要求西班牙改革，否則就不能使用龐大的歐盟復甦基金。

負責規劃改革的埃斯克里瓦提出其中一個初具雛形草案，就是按照職業類別，將平均退休年齡從現行的64.6歲提高到65或66歲，並且「利誘」勞工延後退休，同時準備針對能領到高額年金而提早退休的勞工祭出更嚴厲罰則，將削減幅度從現行的4%一口氣拉到17%。

報導指出，之前執政的保守派人民黨內閣2013年取消年金隨物價指數調高，等於實質凍漲，引來退休長者的強烈抗議，目前執政的社會黨聯合內閣則打算恢復舊制。但一切還沒有成為定案，尚需跟雇主與工會協商，並送交內閣討論與議會批准，據指直到2022年前都還不會生效。

退休 歐盟 勞工

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