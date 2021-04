阿聯史上首位女太空人 年僅28歲將赴美受訓

阿拉伯聯合大公國日前宣布,已選出兩名新太空 人,其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西(Noura Al-Matrooshi),為該國首位女性太空人,寫下歷史新頁。

CNN報導,阿聯副總統、總理暨杜拜邦邦長阿勒馬克圖姆(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)日前在推特上宣布,阿爾瑪特魯西與另名33歲男子阿爾穆拉(Mohammed al-Mulla),是從4000多名申請太空中心太空人計畫候選人中,脫穎而出。

Space was her passion since childhood... Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK