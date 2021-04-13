阿聯史上首位女太空人 年僅28歲將赴美受訓

阿拉伯聯合大公國日前宣布，已選出兩名新太空人，其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西（Noura Al-Matrooshi）（圖右），為該國首位女太空人。（歐新社）

阿拉伯聯合大公國日前宣布，已選出兩名新太空 人，其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西（Noura Al-Matrooshi），為該國首位女性太空人，寫下歷史新頁。

CNN報導，阿聯副總統、總理暨杜拜邦邦長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）日前在推特上宣布，阿爾瑪特魯西與另名33歲男子阿爾穆拉（Mohammed al-Mulla），是從4000多名申請太空中心太空人計畫候選人中，脫穎而出。

阿爾瑪特魯西說，「今天，國家給了我永生難忘的一刻。將努力編寫永遠令人刻骨銘心的歷史時刻與成就。感謝睿智的領導人與阿聯太空人計畫團隊。現在開始準備工作」。

報導提到，阿爾瑪特魯西1993年出生，畢業於阿拉伯聯合大公國大學機械工程學位，目前是國家石油 建設公司工程師，喜歡觀星，且從小對太空充滿熱情，座右銘是「做讓你快樂的事」。

阿爾穆拉則生於1988年，是一名機師，曾替杜拜警方工作。據悉，兩人將前往美國 國家航空暨太空總署（NASA）接受培訓，以利未來執行太空探索任務。