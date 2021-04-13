我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

阿聯史上首位女太空人 年僅28歲將赴美受訓

編譯徐榆涵／綜合報導
阿拉伯聯合大公國日前宣布，已選出兩名新太空人，其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西（Noura Al-Matrooshi）（圖右），為該國首位女太空人。（歐新社）
阿拉伯聯合大公國日前宣布，已選出兩名新太空人，其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西（Noura Al-Matrooshi）（圖右），為該國首位女太空人。（歐新社）

阿拉伯聯合大公國日前宣布，已選出兩名新太空人，其中一人為28歲女性阿爾瑪特魯西（Noura Al-Matrooshi），為該國首位女性太空人，寫下歷史新頁。

CNN報導，阿聯副總統、總理暨杜拜邦邦長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）日前在推特上宣布，阿爾瑪特魯西與另名33歲男子阿爾穆拉（Mohammed al-Mulla），是從4000多名申請太空中心太空人計畫候選人中，脫穎而出。

阿爾瑪特魯西說，「今天，國家給了我永生難忘的一刻。將努力編寫永遠令人刻骨銘心的歷史時刻與成就。感謝睿智的領導人與阿聯太空人計畫團隊。現在開始準備工作」。

報導提到，阿爾瑪特魯西1993年出生，畢業於阿拉伯聯合大公國大學機械工程學位，目前是國家石油建設公司工程師，喜歡觀星，且從小對太空充滿熱情，座右銘是「做讓你快樂的事」。

阿爾穆拉則生於1988年，是一名機師，曾替杜拜警方工作。據悉，兩人將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）接受培訓，以利未來執行太空探索任務。

太空 石油 美國

上一則

日本拍板2年後「核廢水入海」 日媒：美加海域3年內遭污染

延伸閱讀

整排裸女杜拜高樓陽台拍艷照 傳40人被逮

整排裸女杜拜高樓陽台拍艷照 傳40人被逮
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
影／太空人作弊留汙點 開幕戰萬人狂噓亞土維 場面震撼

影／太空人作弊留汙點 開幕戰萬人狂噓亞土維 場面震撼
那些白點都是船舶… 太空人空拍 曝蘇伊士運河排長龍

那些白點都是船舶… 太空人空拍 曝蘇伊士運河排長龍

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰