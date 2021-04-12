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核廢水處理6方案 日政府選擇放流入海理由為這點

記者蔡佩芳／台北報導
日本政府決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定2年後開始放流。（美聯社）
日本政府決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定2年後開始放流。（美聯社）

日本政府今日敲定福島核一廠核廢水排放入海的方針。根據相關報導，日本政府曾研議過六種處理方式，認為放流入海最實際可行。

為了冷卻福島核一廠一號機、三號機融落的燃料棒，必須不斷澆水，加上雨水、地下水，使得核廢水以每日140噸的速度，不斷增加。核廢水雖透過淨化設備去除放射性物質，但輻射物質「氚」難以去除，即使淨化仍殘留在水中。

為了儲置處理過的核廢水，福島第一核電廠區內設置了超過1000個大型儲存槽，約可儲存137萬噸核廢水，至今已經使用了九成。由於廠區內必須保留融落核燃料棒、使用完畢的核廢料的儲存空間，日本政府和東京電力都認為，不可能繼續增設廢水儲存槽。預計，明年夏末秋初儲存槽就會用罄。

日本政府2013年設置專家委員會，著手研議核廢水的處理方式，歷時六年總結的報告書共提出五個方案：一、將其稀釋至低於基準值，放流入海；二、透過加熱蒸發並釋放到大氣中；三、電解成氫，釋放到大氣；四、注入地下深層；五、與水泥等混合，然後將其埋在地下。同時，也評估了分離並去除氚的方法，但因現有技術還不到能實用階段，因此並未被放入可行方案中。

之後，由經濟產業省設置小組委員會，納入社會學家和危機處理專家，耗時超過三年，進行整體檢討。此期間，在專家的五個方案外，還加入了第六個方案--繼續保管在儲存槽中。

六個方案中，放流入海被認為可望減小將來取出融落核廢料的困擾，但可能進一步加劇謠言造成的傷害；釋放到大氣中，輿論抨擊雖可望小於放流海中，但準備時間、費用成本龐大；埋入地底雖可長期保管，選址困難；注入地下深層，需要建立新的安全基準；電氣分解有技術性困難；長期保管將阻礙廢爐作業的推進。

最後，去年2月小委員會做成報告，建議稀釋後放流入海與蒸發至大氣中的做法，有前例可循，較為務實，兩者比較放流海洋又更能確實的執行。

小委員會提出報告後，日本政府自去年4月以來共舉行7次公聽會，聽取了地方政府，農林水產業者、以及全國各相關團體，同時實施四個月期募集書面意見。

但因當地居民、漁業關係者憂慮仍深、全國漁業全國漁業協會聯合會等的強烈反彈，一直持續溝通檢討，今早終於拍板放流入海的方針。

日本 東京

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