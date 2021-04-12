日本福島核廢水恐排入大海 北京向日方表達嚴重關切

中國外交部發言人趙立堅。圖／取自中國外交部網站

日本 政府決定將儲存即將達到上限的福島第一核電站核污水排入大海。中國 外交部發言人趙立堅 12日回應，目前國際輿論對日方擬決定核廢水排海高度關注，普遍表示質疑和反對，日本也有不少強烈反對意見，而為維護國際公共利益和中國人民健康安全，中方已通過外交管道向日方表明嚴重關切。

中國外交部網站消息，趙立堅表示，日本福島核事故是迄今為止全球發生的最為嚴重的核事故之一，事故造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠影響。

趙立堅指出，妥善處置福島核電站廢水問題關係到國際公共利益和周邊國家切身利益，理應慎重妥善把握，確保在各有關方共同參與下，有效避免對海洋環境、食品安全和人類健康帶來進一步損害。

趙立堅強調，目前國際輿論對日方擬決定核廢水排海高度關注，普遍表示質疑和反對。日本國內也有不少強烈反對意見。注意到日方經常要求他國履行國際責任，現在國際社會都在看著日方，日方不能視而不見、聽而不聞。此事關係重大，日方應對國際公共利益負責，這也是對本國民眾利益負責。

趙立堅最後說，為維護國際公共利益和中國人民健康安全，中方已通過外交管道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。