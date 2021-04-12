我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是否加倍擴大歐記健保或紅藍卡 拜登面臨黨內施壓

猶如「死亡之吻」 專家警告投票權改革案恐傷移民權益

威廉哈利王子悼菲立普親王 感念祖父對女王奉獻

中央社倫敦12日綜合外電報導
英國威廉王子和弟弟哈利王子今天齊聲讚揚近日辭世的祖父菲立普親王對女王的盡職奉獻。圖為2015年威廉王子(右)、弟弟哈利王子(左)和祖父菲立普親王(中)。美聯社
英國威廉王子和弟弟哈利王子今天齊聲讚揚近日辭世的祖父菲立普親王對女王的盡職奉獻。圖為2015年威廉王子(右)、弟弟哈利王子(左)和祖父菲立普親王(中)。美聯社

英國威廉王子和弟弟哈利王子今天齊聲讚揚近日辭世的祖父菲立普親王對女王的盡職奉獻。威廉說，祖父會希望王室成員繼續日常工作。返國奔喪的哈利則說，全英國會哀傷懷念祖父。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的夫婿菲立普親王（Prince Philip）9日辭世，享耆壽99 歲。女王在位至今69年期間，菲立普一直伴隨在側。

路透社報導，女王長孫暨英國王位第二順位繼承人威廉王子（Prince William）發布聲明表示，菲立普親王成就非凡，終生奉獻給國家、女王和大英國協。

38歲的威廉說：「我會想念我的爺爺（Grandpa），但我知道他會希望我們繼續日常工作。」

「我的祖父是位非凡男性，並屬於一個非凡世代。我的祖父對他的國家和大英國協、對他的妻子暨女王，以及對我們家族的付出，定義了他一世紀長的一生。」

威廉還表示，有菲立普作為引導自己的榜樣，令他感到幸運。他並讚揚祖父對自己的妻子凱特（Kate）表現非常慈藹。

據悉已從美國返抵英國的哈利王子（Prince Harry ）今天也發布聲明，形容祖父菲立普親王是一位「全心付出、有榮譽心和十分幽默」的男性。

哈利說：「他與女王陛下結縭73年、陪在她身旁期間，一直是她的堅實支柱，對她的奉獻無與倫比。」

「我雖然還能繼續說下去，但我知道，這時候他會手上拿著啤酒、對我們所有人說：『噢，繼續幹活吧！』所以，說到這裡，爺爺，謝謝你的效力、你對奶奶的奉獻，以及你總是做自己。」

英國女王 威廉 哈利

上一則

憂接種速度慢！荷蘭醫藥團體籲政府讓民眾決定是否打AZ

下一則

日本福島核廢水恐排入大海 北京向日方表達嚴重關切

延伸閱讀

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮
留學期間多次會面 日皇德仁致唁電悼菲立普親王

留學期間多次會面 日皇德仁致唁電悼菲立普親王
送祖父最後一程 哈利隻身抵英 留妻兒在加州

送祖父最後一程 哈利隻身抵英 留妻兒在加州

菲立普親王逝世 安德魯王子：女王生命「留巨大空洞」

菲立普親王逝世 安德魯王子：女王生命「留巨大空洞」

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟