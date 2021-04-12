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小室圭想娶真子公主 擬出資解決母親金錢糾紛

中央社東京12日專電
真子公主（右）與大學同學小室圭2017年訂婚。（美聯社）
真子公主（右）與大學同學小室圭2017年訂婚。（美聯社）

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子2017年宣布與小室圭訂婚至今仍未完婚。小室今天透過律師表示，有關他母親與前未婚夫之間的金錢問題，他有意拿出解決金處理這項糾紛。

29歲的小室與同齡的真子2017年宣布訂婚後，被週刊雜誌陸續爆料他母親與前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，兩人至今連訂婚儀式也尚未舉辦。

小室本月8日透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，文中寫道：「我結婚的心意不變。」他在文中詳細說明母親與前未婚夫之間的金錢糾紛。

日本放送協會（NHK）報導，小室今天透過代理人、律師上芝直史接受媒體採訪表示，希望能以可讓大家清楚的方式處理，所以用書面說明事情的來龍去脈並更正不實的報導內容，小室發布說明文的目的並非為了解決金錢糾紛。

小室的律師表示，小室要與母親的前未婚夫充分溝通來解決事情是有困難的，小室和母親知道確實獲得母親前未婚夫的支援，也心存感激。目前，小室有意以拿出「解決金」的方式解決金錢糾紛，而非與對方溝通。

小室的律師表示，小室的這個作法，事先有與真子商量過。

報導說，小室3年前為取得律師資格到美國紐約留學，今年5月畢業後，預定考紐約州司法考試，目前並沒打算返國召開記者會說明。

日本朝日新聞報導，小室的母親小室佳代與一名男子於2010年至2012年之間有婚約，期間這名男子曾支付生活費等逾400萬日圓（約新台幣105萬元）給小室家。有關金錢糾紛，小室佳代的前未婚夫認為是借款，但小室與母親認為是「金援」，雙方看法不同。

東京體育報報導，8日小室發出的長篇大論用學術論文方式解說金錢糾紛一事，很多法律專家或民眾給予負評，指出很難讓人看懂小室在說什麼。

小室在公布的長文中寫道有關解決金的說法，他對此持否定的看法。他表示，自己之所以不採取拿出解決金擺平事情的手段，是因為他無法接受「不管原因為何，只為了早日解決問題就將本來並非借款的當成借款處理」。

他說，如果採取支付解決金的方式，意味著就連他未來的家人在內，也會被持續認為是借錢不還的人，這是攸關名譽的問題。

東京體育報說，現在小室改變心意願意拿出解決金擺平小室家的金錢糾紛。據悉，此事已告知真子。至於解決金的金額多少，目前還不清楚。但情況似乎演變成並非小室拿出解決金就能解決。

日本 紐約州 東京

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