印度成為全球第二大疫區 上百萬信徒在恆河沐浴

印度信徒12日浸泡在恆河，慶祝「大壺節」（Kumbh Mela）。美聯社

印度 12日新冠肺炎累計確診數超越巴西，成為全球第二大染疫國，原因是印度單日新增病例為全球最多，並再度刷新歷史紀錄；值此之際，上百萬名信徒正在恆河慶祝年度宗教慶典「大壺節」，使疫情 加劇疑慮升溫。

路透彙整數據顯示，印度12日新增168,912個病例，累計確診數達1,353萬人，超越巴西成為全球疫情第二嚴重的國家，全球確診數最高的美國 為3,120萬例。

專家指出，印度全面重啟經濟、大規模宗教盛典、選舉造勢等活動，加劇第二波疫情傳染。

在印度北部的聖城哈里德瓦（Haridwar），近上百萬信徒群聚在恆河河畔，慶祝為期數月的「大壺節」（Kumbh Mela），使得感染風險大增。當地警官說：「人潮不斷湧入…警方持續呼籲民眾維持社交距離」。

隨著信徒爭相在黃道吉日於聖河中沐浴，鮮少人配戴口罩。當局強制要求進入該區域的民眾進行病毒檢測，但官員卻難以應付人潮。

印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）已在上周末實行封鎖，當局正考慮擴大封鎖範圍；該邦11日新增63,294例確診，孟買、那格浦爾及普恩等大城市的疫情最嚴重。