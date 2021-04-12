我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮

美媒：HFX論壇欲頒獎給蔡英文 加國揚言撤贊助

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮

中央社倫敦12日專電
哈利王子據傳昨天已經飛抵英國，將參加17日祖父菲立普親王的葬禮。(美聯社)
哈利王子據傳昨天已經飛抵英國，將參加17日祖父菲立普親王的葬禮。(美聯社)

英國哈利王子據傳昨天已經飛抵英國，將參加17日祖父菲立普親王的葬禮。他的妻子梅根因為懷孕，遵從醫囑沒有同行。這將是哈利王子在接受備受爭議的歐普拉專訪之後，首次與家人面對面。

「太陽報」報導，哈利王子據傳11日搭乘英國航空（British Airways），從洛杉磯飛抵倫敦希斯羅機場，下午1時15分降落。

36歲的哈利王子身著卡其褲和夾克，戴著黑色口罩，警車也出現在停機坪接機。他與保安人員會合後，搭乘黑色Range Rover離去。

消息人士表示，哈利王子在得知祖父死訊後立刻動身，以便在隔離期結束後，來得及參加17日在溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉辦的小型葬禮。

10日晚間，有人目睹一輛黑色凱迪拉克駛出哈利王子位於加州的住所，載他前往機場，搭機10小時返回英國。熟悉哈利王子夫婦的消息人士稱，梅根原本想和丈夫一同前來，但醫師建議懷孕的她不要長途旅行。

據了解，哈利王子抵達倫敦後可能前往肯辛頓宮，住在他和梅根曾經住過的諾丁罕小別墅（Nottingham Cottage）。

「倫敦標準晚報」報導，雖然哈利王子基於外交豁免，可以不需依英國政府規定隔離10天，但他仍會隔離5天，然後接受篩檢。

英國王室與政府針對重要王室成員逝世制定詳盡計畫，菲立普親王的代號為「福斯橋」（Forth Bridge），原本的葬禮規劃有800人參加，但受疫情影響，英格蘭地區的葬禮上限30人參加。

包括英相強生（Boris Johnson）、在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）等人都已經表示不會出席，把名額留給家屬。

王室發言人表示，葬禮將完全遵從保持社交距離原則，也就是來自不同家庭的人會距離彼此2公尺遠。

哈利與梅根3月接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，播出後掀起波瀾。因為梅根在專訪中表示，她懷第一胎時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視。

哈利王子在專訪中，還把哥哥威廉王子和父親王儲查爾斯形容成「困在王室體制裡」的兩人，表示同情他們。哈利王子這次回國，3人重聚，希望創造破冰契機。

前英相梅傑（John Major）表示，他希望葬禮能夠製造機會，彌平近幾個月造成的裂痕。他說：「這個裂痕最好儘快治癒，由於祖父的逝世，一家人現在有同樣的情感，同感悲痛，我認為這是很好的機會。」

哈利 英國 梅根

上一則

日本13日拍板福島核廢水處理 形象補救和補償成難題

下一則

印度成為全球第二大疫區 上百萬信徒在恆河沐浴

延伸閱讀

留學期間多次會面 日皇德仁致唁電悼菲立普親王

留學期間多次會面 日皇德仁致唁電悼菲立普親王
送祖父最後一程 哈利隻身抵英 留妻兒在加州

送祖父最後一程 哈利隻身抵英 留妻兒在加州

菲立普親王逝世 安德魯王子：女王生命「留巨大空洞」

菲立普親王逝世 安德魯王子：女王生命「留巨大空洞」
菲立普親王喪禮 17日全球直播 靈車是他自己設計…

菲立普親王喪禮 17日全球直播 靈車是他自己設計…

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔

羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入
加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪