染新冠昏迷十天喪失記憶 不記得自己剛生小孩

新冠肺炎 （COVID-19）在全球的確診人數仍居高不下，至今在英國 也造成436萬人染疫，奪走12萬條性命。而日前在英國的北威爾斯一名婦人不久前產下男嬰，卻在生產2天後突然染上新冠肺炎，昏迷長達10天，直到前幾天恢復意識後，竟完全不記得自己才剛生下孩子。

根據《每日鏡報》報導指出，35歲的瓊斯（Charlene Jones）在去（2020）年初懷孕，但在同年的11月卻突然被判斷有早產的可能性，因此不斷頻繁進出醫院，而在某次接受類固醇治療時，竟意外發現自己檢測 新冠肺炎的結果呈陽性，但不久後又被檢測為陰性，讓院方覺得瓊斯已痊癒。

而瓊斯也在去年年底剖腹產，誕下兒子哈里（Harri），沒想到短短48小時後，她便因新冠肺炎住進加護病房，且狀況不佳，連主治醫生一度告訴家屬，瓊斯可能撐不下去。直到今（2021）年的1月5日瓊斯才恢復意識，她回憶當時狀況指出，不知道自己在哪裡、發生了什麼事，也不記得名字和體重，且所有的一切都感覺很不真實，更直言自己「完全忘記和兒子共度的2天時光」。

據相關醫護人員指出，瓊斯剛醒來時完全無法走路和說話，甚至當護士提起她剛生下兒子時，瓊斯還懷疑對方在開玩笑，但為了剛出生的哈里和家中4名子女，她努力讓自己早日康復。