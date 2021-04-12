烏克蘭若開戰 專家：土耳其無人機測試機會

烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日訪伊斯坦堡，與土耳其總統厄多安（右）會面。（美聯社）

專家分析，與俄羅斯 支持的分離勢力交手7年後，烏克蘭 似急於在戰場上測試對土耳其採購的無人機。複製改變外高加索納卡區戰局的經驗，也讓安卡拉的冒險主義者躍躍欲試。

烏克蘭、俄羅斯緊張升高，烏東頓巴斯地區（Donbass）戰事一觸即發。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10日訪伊斯坦堡，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在兩國結為戰略夥伴關係滿十周年之際，展現對這個黑海鄰國的支持。

與厄多安會談後，澤倫斯基在兩人共同出席的儀式中說：「土耳其支持恢復我國主權和領土完整，這極為重要。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，渴望加入北大西洋公約組織（NATO）的基輔早與安卡拉發展出堅實關係。10日的伊斯坦堡之行是澤倫斯基不到6個月內第2度訪土。安卡拉視基輔為對莫斯科的關鍵緩衝，並且強烈主張NATO接納烏克蘭。

兩國公民2017年起可免護照前往對方國家旅遊，兩國現正就自由貿易協定（FTA）進行研究。兩位領袖表示，FTA將使雙邊貿易額增至超過兩倍。

安卡拉智庫政治、經濟和社會研究基金會（SETA）專家奧茲圖克（Bilgehan Ozturk）告訴半島電視台，俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）在很大程度上改變了土耳其對俄羅斯關係，以及安卡拉對於黑海均勢的觀點。

俄羅斯2014年兼併克里米亞後立刻在當地安置S-400防空飛彈系統，並且強化海軍戰力，部署潛艦和能打擊2400公里外目標的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。伊斯坦堡距克里米亞約600公里。難怪厄多安2016年曾表示，黑海已成為「俄羅斯湖泊」，並且警告，「如果我們不採取行動，歷史將無法原諒我們」。

厄多安主張，俄羅斯提升海軍旗艦噸位的同時，北約應該對這個區域發揮更大影響力。

土耳其去年10月宣布在黑海發現天然氣總量達4050 億立方公尺，寄望黑海可為安卡拉邁向能源獨立跨出一步。10日坐在澤倫斯基身旁的厄多安說：「黑海繼續作為和平、安寧與合作的水域，這是我們主要目標。」

兩國針對一系列國防計畫與協議進行合作。烏克蘭去年同意採購土耳其國家艦計畫（MILGEM）的島級巡防艦（Ada-class），兩國正共同生產。

與西方國家敵意加劇之際，安卡拉視基輔為軍事技術發展上的夥伴，合作項目從衛星、雷達到飛彈，不一而足。

專家表示，發動機設計和製造是土、烏合作中更先進領域。兩國公司正就第5代戰鬥機和主戰坦克柴油發動機研發進行合作。值烏東緊張升溫之際，烏克蘭對土採購無人戰機（UCAV）一事成為軍事專家關注焦點。

烏克蘭2018年對土採購6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）、200枚高精準飛彈。烏克蘭軍事專家仔細研究無人機在外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh）作戰情況，認為亞塞拜然和亞美尼亞衝突，與烏克蘭揮軍奪回對分離地區的掌控，兩者情況類似，而「雙亞」戰事的結果對基輔而言是好兆頭。

外界普遍認為，土耳其拜拉克塔無人機改變納卡區均勢，使得亞塞拜然在戰爭中取得優勢。

奧茲圖克說：「我們知道，面對土耳其無人機，俄羅斯不是對手，土製無人機會讓烏軍占上風。俄羅斯支持的分離分子有其優勢，但是他們對新型無人機無招架之力。」

在與俄羅斯支持的分離主義分子交手7年後，基輔似乎急於在戰場上測試此一土耳其新科技，看看能否多少收復失土。

莫斯科認為基輔試圖挑起衝突；烏克蘭則指控俄羅斯支持的分離勢力對政府軍攻擊日增，而且俄軍正在邊境 集結。

厄多安10日雖然呼籲結束在烏東頓巴斯地區令人憂慮的情勢發展，但同時表示安卡拉已準備好對基輔提供任何必要支援。

奧茲圖克表示，就像對亞塞拜然的援助一樣，土耳其很可能派遣軍事顧問和技術人員到烏克蘭，「（土耳其的援助）將會是廣泛使用無人戰機，並且結合經驗的投注」。

倘若烏東爆發更激烈戰事，這可能讓安卡拉有機會對莫斯科轉而占上風，猶如俄羅斯在敘利亞衝突中一樣。奧茲圖克說：「俄羅斯在敘北無限上綱，持續性壓迫導致土耳其失利。」

部署烏東的無人機讓土耳其可以將戰力延伸到俄羅斯邊境持續惡化的形勢中，複製「運用土耳其無人機加上軍事韜略」一舉改變納卡區戰局的機會，這可能讓安卡拉和基輔的冒險主義分子躍躍欲試。