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菲立普親王逝世 「女王生命留巨大空洞」

送祖父最後一程 哈利隻身抵英 留妻兒在加州

編譯張君堯／即時報導
英國菲立普親王逝世，已一年「沒回家」的哈利王子目前也從加州搭機抵達英國、並且進行隔離。除了參加父親的喪禮外，也是哈利和妻子梅根接受歐普拉專訪、大爆王室秘辛後首次與王室成員見面。（美聯社）
英國菲立普親王逝世，已一年「沒回家」的哈利王子目前也從加州搭機抵達英國、並且進行隔離。除了參加父親的喪禮外，也是哈利和妻子梅根接受歐普拉專訪、大爆王室秘辛後首次與王室成員見面。（美聯社）

英國菲立普親王（Prince Philip）逝世，已一年「沒回家」的哈利王子（Prince Harry）目前也從加州搭機抵達英國、並且進行隔離。除了參加父親的喪禮外，也是哈利和妻子梅根（Meghan Markle）接受歐普拉專訪、大爆王室秘辛後首次與王室成員見面。

英媒陸續指出，現年36歲的哈利已在當地時間11日自加州飛抵家鄉英國，不過他是隻身一人返國奔喪，留下正在待產的梅根以及即將2歲的兒子亞契（Archie）。

哈利在倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）下機後，立刻由保安人員護送上車離開，接下來將展開居家隔離。報導指出，由於哈利婚後的居所弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）在他脫離王室後，已轉由其他王室成員居住，因此這次應會前往和梅根婚前居住的諾丁漢別墅（Nottingham Cottage）。

白金漢宮先前已於10日證實，哈利王子將會參加菲利普親王於17日、在溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St. George's Chapel）的皇家禮葬，該葬禮僅30人參加，屆時會安排威廉王子（Prince William）和哈利兄弟兩人並肩同行護送靈柩。

不過由於哈利先前脫離英國王室後，和妻子梅根在美國接受歐普拉節目專訪並大爆王室秘辛，讓雙方關係降至冰點，此次隻身回到家鄉與王室成員的互動也將是外界關注焦點。

由於哈利先前脫離英國王室後，和妻子梅根在美國接受歐普拉節目專訪並大爆王室秘辛，讓...
由於哈利先前脫離英國王室後，和妻子梅根在美國接受歐普拉節目專訪並大爆王室秘辛，讓雙方關係降至冰點，此次隻身回到家鄉與王室成員的互動也將是外界關注焦點。（路透）

哈利 英國 梅根

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