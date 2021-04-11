掌握4名詞 專家分析長榮「長賜輪案」關鍵

專家提出四個關於長榮長賜號事件的關鍵概念。(美聯社)

長賜輪事件涉及複雜的國際海商法與深奧的水險，中央再保險 公司前總經理邱展發表示，目前有四個名詞環繞著它，關心長賜輪的人需要了解其概念，否則以陸上實務思考會很不平衡。

這四個名詞包括：共同海損、海上救助報酬、船東免責、責任限制。以下為邱展發提供的名詞解釋：

一、共同海損(General average)

共同海損的損失必須由所有利益人分攤，以長賜輪案為例，利益人包括：船東、長榮 （2603）、貨主；此案最大項目為救助費用，其他比較小，救助中若造成船底損害也算共同海損。

共同海損是海上特有的，比海上保險歷史還要早。陸地上車輛或飛機在運送途中發生故障，緊急接受搶救，搶救費用不能向所載運貨物貨主要求分攤；船舶的搶救費用則是可以向貨主要求分攤。

不過，共同海損行為必須是故意和合理的，並且是為大家著想的。故意指有意為了大家著想，例如安排救助，這是共同海損行為，因為是有意或故意安排的。

共同海損行為不包括意外，長賜輪意外擱淺的損失不是共同海損；但救助脫險的費用，則屬共同海損行為，可以要求船上貨物的貨主共同分攤。

二、海上救助報酬(Salvage charge)

陸上工廠發生火災，有人去幫助滅火，救助人事後是無法向工廠要求報酬的；海上救助財物則是可以要求報酬。

救助人命不可要求報酬，且救人是萬國法律下的義務，見死不救是會有刑責的。

例外情況是救助財物同時有人命救助，則人命救助人可以參與分配財物救助的報酬。有一個原則是，救助報酬不得超過獲救財產的價值。

三、船東或運送人免責

投資海上運輸事業風險很大，除了船舶損失風險，船東還得要擔負他人的損害賠償責任風險。因此各國政府透過法律讓船東在某些情況可以免除貨載賠償責任，另外也賦予船東在面臨重大索賠時可以向法庭聲請限制責任。

早期是讓船東在運送合約上自行羅列免責事由，後來因爲太過浮濫，船東幾乎把所有過失都列為免責，才會出現1924年海牙規則，透過國際公約約束運送人可以免責的事由限縮為17項，其中一項就是航行過失。

長賜輪這次事故就算有航行過失，船東和長榮是可以免責的。但也不是絕對免責，如果有重大過失甚至適航性有問題，免責權是會被剝奪的，這要看船貨雙方的舉證攻防。

四、船東責任限制

船東的限制責任不是自然產生的，而是要向管轄法院聲請的。所以長賜輪船東與長榮已經向法院提出。

船東責任限制最早的概念是讓船東以肇事船舶的剩餘價值為賠償限度。台灣 早期的海商法第21條就是採用這概念，直到發生40多年前布拉哥油輪在基隆外海嚴重漏油事故，造成鉅額索賠，但因該油輪沉沒全損，已無剩餘價值，船東依據海商法向基隆法院聲請限制責任成功，結果賠償金額為零。

1957年國際公約引進船噸主義取代剩餘價值主義，台灣新海商法也跟進。1976年公約則再增加限責額度並擴大適用於所有依附船舶的類船東，長榮是長賜輪的租方，也有權聲請限制責任。