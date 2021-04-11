8萬流亡藏人投票 選舉流亡政府司政與議員

全球8萬多名登記為選民的流亡藏人，11日在各地參加西藏流亡政府司政和議員第二輪投票。新德里西藏村的投票所，一早有許多藏人排隊投票。(中央社)

全球8萬多名登記為選民的流亡藏人，今天在各地進行第二輪投票 ，準備選出下一屆流亡政府司政和議會議員，凸顯在北京 統治下的藏人，失去自由和民主的權利。

西藏流亡政府於1月3日舉行司政與議會議員選舉第一輪投票後，今天上午8時到傍晚5時，舉行第二輪投票，準備選出新的司政和45名流亡議會議員。印度、尼泊爾等世界各地26國約13萬多名流亡藏人中，有8萬多名登記為選民的藏人今天在各地投票。

西藏流亡政府新德里選務官員告訴中央社記者，今天一整天的投票及選務進展順利，選舉結果會在5月14日由在達蘭薩拉的西藏流亡政府選舉委員會對外公布。

新德里電視台（NDTV）報導，西藏流亡政府現任司政洛桑森格（Lobsang Sangay）在達蘭薩拉（Dharamsala）告訴媒體，今天的投票是流亡藏人向北京發出明確的信號，即中國沒有民主制度，北京統治下的藏人沒有自由，但在達賴喇嘛 偉大的領導下，流亡藏人被賦予民主的禮物，「今天是驕傲的一天」。

在第一輪選舉中，前西藏流亡議會議長邊巴次仁（Penpa Tsering）和前西藏駐北美代表多杰奧卡桑（Dorjee Aukatsang）在角逐司政的投票中分別獲得2萬4488票和1萬4544票，為票數最多的前2名候選人，有資格進入今天第二輪投票，獲得票數最多的人將可擔任新司政。

熟悉西藏政情的不願具名人士告訴中央社記者，司政選舉第一輪投票最高票的邊巴次仁，曾在2016年角逐司政時敗給現任司政洛桑森格，當時得票也在2萬4000到2萬5000票左右，在這次司政第一輪投票中也取得類似票數，因而被認為在這次選舉中擁有較強的實力。

邊巴次仁1967年誕生在印度卡納塔卡省（Karnataka）拜拉古比（Bylakuppe）的藏人難民營，並於清奈的馬德拉斯基督教學院（Madras Christian College）主修經濟，且開始參與西藏自由運動。

他於2008年當選為第12屆西藏流亡議會議員，接著連任一屆，又於第14、15屆連任當選西藏流亡議會議長，且於2016年被任命為駐美代表。

由於達賴喇嘛年事已高，這次選出新的西藏流亡政府司政和新的流亡議會，將對流亡藏人的未來影響很大，作為達賴喇嘛提出的西藏政治解決方案「中間道路」（Middle Way Approach）未來走向，受到多數流亡藏人的關注。

不願具名西藏流亡政府高層官員告訴中央社記者，如果要改變「中間道路」，根據西藏流亡議會制定的憲法，必須經西藏流亡議會決議才可改變政策，但在「中間道路」之下，仍有許多空間可以根據新司政的想法進行調整，因此今天選出的新司政，將會在「中間道路」的架構之下，根據實際狀況做出對藏人最好的選擇。

在司政選舉第一輪投票中，以第3高票未能獲得第二輪投票候選資格的前西藏流亡議會副議長卓瑪嘉日（Dolma Gyari）表示，多數藏人都支援和平對話、非暴力的「中間道路」，這也是政治解決西藏問題的唯一道路。

所謂的「中間道路」，是在解決西藏問題的過程中，西藏人既不接受西藏在目前中華人民共和國所處的地位或狀態，也不尋求西藏的主權獨立地位，而是取中間路線，即在中華人民共和國的架構範圍內尋求整個西藏三區施行名副其實的自主自治，透過和平協商解決西藏問題。