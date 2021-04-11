熱帶氣旋塞洛亞撲西澳洲 當局警告居民撤離避難

熱帶氣旋 塞洛亞（Seroja）今天在西澳洲 外海增強，鑑於風勢強勁及沿海地區可能出現洪水，澳洲緊急事務單位升高警告層級，要求幾個城鎮的居民立即撤離家園避難。

政府官員今天下午對5個城鎮發出紅色警報，包括伯斯（Perth）北方500公里鯊魚灣（Shark Bay）德納姆鎮（Denham）的居民。同時，當局也提供沙包給更接近海岸邊的杰拉爾頓鎮（Geraldton）居民，因為可能會出現暴潮。

西澳州消防和緊急救援局（Department of Fire and Emergency Services, DFES）在公告中說：「熱帶氣旋塞洛亞正接近這個區域，對生命及家園帶來威脅。大家身處險境，必須立即採取行動。」

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）表示，今天增強為三級熱帶氣旋的塞洛亞正迅速往東南移動，但在傍晚登陸前可能再減弱至二級。預期陣風風速可達每小時150公里。

氣象局在社群媒體 說，氣旋下午開始影響西澳州西岸地區，傍晚到隔天會侵襲內陸地區。危險的情況可能包括具破壞性的強風、強烈的降雨和危險的風暴潮。

西澳州緊急事務處（State Emergency Service, SES）昨天表示，政府已為該地區建物可能遭受嚴重破壞做好準備。因為熱帶氣旋通常不會經過那麼南邊的地方，所以當地建物可能禁不起如此猛烈的風勢。