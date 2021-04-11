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誰來當梅克爾接班人？德保守派聯盟舉行關鍵討論

中央社柏林11日綜合外電報導
德國總理梅克爾的保守派聯盟剩下不到6個月就要面對大選，支持率卻直直滑落。(美聯社)
德國總理梅克爾的保守派聯盟剩下不到6個月就要面對大選，支持率卻直直滑落。(美聯社)

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的保守派聯盟剩下不到6個月就要面對大選，支持率卻直直滑落。現在聯盟挑選總理候選人的壓力愈來愈大，將於今天進行關鍵討論。

法新社報導，梅克爾60歲的長期盟友拉謝特（Armin Laschet）今年1月接任基督教民主黨（CDU）主席。一般來說，在9月26日大選前，拉謝特將是領導基民黨及其巴伐利亞邦姊妹黨基督教社會黨（CSU）的第一人選。

然而基民/基社聯盟近期處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機的方式，使他們支持率重挫。一些人呼籲拉謝特靠邊站，讓更有魅力的54歲基社黨主席索德（Markus Soeder）帶頭。

兩人在脫口秀和媒體上隔空練拳數輪後，今天將有機會證明自己，各自向保守派議員發表演說。

雖然拉謝特與索德都沒正式宣布自己是候選人，「畫報」（Bild）仍稱今日會議是梅克爾接班人之爭「見真章的週末」。

預料聯盟今天不會做出最終決定。基社黨議會黨團領袖杜布林德（Alexander Dobrindt）在會前告訴記者，決定性時刻將在「未來兩週」來臨。

基民黨議會黨團領袖布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）則說：「我們現在對於讓整件事迅速進行，抱持極大興趣。」他並指出，第一步是與兩黨領袖討論未來如何打造一條共同路線。

拉謝特接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時也呼籲，基於「基民黨內部氛圍」，應盡速做出決定。他說：「團結非常重要。基民黨與基社黨共同並迅速做決定，將給彼此帶來很多好處。」

基民/基社聯盟最可能以閉門方式選出候選人。拉謝特告訴德國第二電視台（ZDF），保守派會挑出「最適合我們選舉計畫」的那個人。但索德7日接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時，堅稱候選人必須「被全體人民，而不只是被黨接受」。

愛好「星際爭霸戰」（Star Trek）和花俏服飾的索德，在民調中屢屢擊敗拉謝特。德國第一電視台（ARD）近期調查顯示，54%德國人認為索德會是個好候選人，而拉謝特只有19%。

德國 梅克爾 民調

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