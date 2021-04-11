我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

反制軍政府斷網 緬甸年輕人靠地下刊物互通訊息

中央社仰光11日綜合外電報導
面對軍政府切斷網路與壓制訊息，緬甸年輕人以祕密印製、偷偷在社群內分發的的地下刊物與之對抗。(美聯社)
面對軍政府切斷網路與壓制訊息，緬甸年輕人以祕密印製、偷偷在社群內分發的的地下刊物與之對抗。(美聯社)

面對軍政府切斷網路與壓制訊息，緬甸年輕人以祕密印製、偷偷在社群內分發的的地下刊物與之對抗。

根據監督組織（NetBlocks），緬甸2月1日發生政變、民選領袖翁山蘇姬遭推翻，引爆大規模抗爭，安全部隊殘酷鎮壓，造成700多名平民喪命後，國家陷入混亂後，已56天沒有網路。

30歲的林丹（Lynn Thant，化名）創辦這份地下報刊，還起了個前衛的名字「汽油彈」（Molotov），來吸引年輕人。

林丹說：「這是我們對那些減緩資訊流的人做出的回應，那對我們是威脅。」

國內各地數以千計的讀者下載這份刊物的PDF版，列印出來後，在仰光與瓦城等地分發。

這樣做的風險，林丹當然了然於胸。

根據監督組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners），政變過後，軍警逮捕了3000多人，通緝名單上還有約180位名人，包括演員、歌手、社群媒體網紅，若散布反對軍方的異議遭定罪，可能得面臨3年牢獄之災。

戴著因反烏托邦電影「V怪客」（V for Vendetta）流行的福克斯（Guy Fawkes）面具，林丹告訴法新社：「如果我們寫些有革命思想的東西，像這樣分發，我們可能淪落到在牢裡被關很多年。」

「就算我們有人被捕，還是會有年輕人繼續印製『汽油彈』；就算我們有人被殺，還是會有其他人，會在其他人倒下時站出來。『汽油彈』會繼續存在，直到革命成功的那一天。」

他說，「汽油彈」目前可透過臉書觸及到3萬多人，主要的讀者是Z世代社運人士。此外，這份刊物也避開當局耳目，在菜市場內流傳。

緬甸 社群媒體 翁山蘇姬

上一則

日本石川縣首例 接種兩劑疫苗仍染疫

下一則

維吾爾女力 包著頭巾引領控訴中共無道

延伸閱讀

南韓12日重啟施打AZ疫苗 但不包括30歲以下年輕人

南韓12日重啟施打AZ疫苗 但不包括30歲以下年輕人
緬甸軍方在仰光附近鎮壓 殺害逾80名示威民眾

緬甸軍方在仰光附近鎮壓 殺害逾80名示威民眾
緬甸駐英大使挺翁山蘇姬 「被政變」後流落街頭

緬甸駐英大使挺翁山蘇姬 「被政變」後流落街頭
美國制裁緬甸國營寶石公司 切斷軍政府資金來源

美國制裁緬甸國營寶石公司 切斷軍政府資金來源

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事
老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個