反制軍政府斷網 緬甸年輕人靠地下刊物互通訊息

面對軍政府切斷網路與壓制訊息，緬甸年輕人以祕密印製、偷偷在社群內分發的的地下刊物與之對抗。(美聯社)

面對軍政府切斷網路與壓制訊息，緬甸 年輕人以祕密印製、偷偷在社群內分發的的地下刊物與之對抗。

根據監督組織（NetBlocks），緬甸2月1日發生政變、民選領袖翁山蘇姬 遭推翻，引爆大規模抗爭，安全部隊殘酷鎮壓，造成700多名平民喪命後，國家陷入混亂後，已56天沒有網路。

30歲的林丹（Lynn Thant，化名）創辦這份地下報刊，還起了個前衛的名字「汽油彈」（Molotov），來吸引年輕人。

林丹說：「這是我們對那些減緩資訊流的人做出的回應，那對我們是威脅。」

國內各地數以千計的讀者下載這份刊物的PDF版，列印出來後，在仰光與瓦城等地分發。

這樣做的風險，林丹當然了然於胸。

根據監督組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners），政變過後，軍警逮捕了3000多人，通緝名單上還有約180位名人，包括演員、歌手、社群媒體 網紅，若散布反對軍方的異議遭定罪，可能得面臨3年牢獄之災。

戴著因反烏托邦電影「V怪客」（V for Vendetta）流行的福克斯（Guy Fawkes）面具，林丹告訴法新社：「如果我們寫些有革命思想的東西，像這樣分發，我們可能淪落到在牢裡被關很多年。」

「就算我們有人被捕，還是會有年輕人繼續印製『汽油彈』；就算我們有人被殺，還是會有其他人，會在其他人倒下時站出來。『汽油彈』會繼續存在，直到革命成功的那一天。」

他說，「汽油彈」目前可透過臉書觸及到3萬多人，主要的讀者是Z世代社運人士。此外，這份刊物也避開當局耳目，在菜市場內流傳。