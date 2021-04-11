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美日峰會在即 日媒：預料言及台海和平重要性

中央社／東京11日電
日本首相菅義偉（右）與美國總統拜登16日將在白宮舉行會談。左為與日本外務大臣茂木敏充。（路透資料照片）
日本首相菅義偉（右）與美國總統拜登16日將在白宮舉行會談。左為與日本外務大臣茂木敏充。（路透資料照片）

日本首相菅義偉與美國總統拜登16日將在白宮舉行會談，議題包含安全保障、氣候變遷、半導體供應鏈等經濟合作。日媒報導，預料內容將包括強調台灣海峽的和平與穩定的重要性。

日本時事社報導，菅義偉與拜登（Joe Biden）16日將在白宮舉行會談，日本政府相關人士透露，會談後可能會發布聯合文件，內容涵蓋安全保障、氣候變遷及經濟合作等。

報導說，菅義偉與拜登在會談時，預料將討論到實現重視民主與法治的「自由且開放的印度太平洋」構想。有關安全保障的議題，預料會談後的聯合文件將載入美日反對中國在東海、南海加強軍事壓力的態度，也會強調台灣海峽的和平與安定的重要性。

聯合文件也可能記載美日對於香港、新疆維吾爾自治區的人權情況惡化深表憂慮。

有關氣候變遷的議題，菅義偉將此列為與拜登會談的重大議題。美日目標在2050年之前達到溫室效應氣體零排放，將對溫室效應氣體排放大國中國施壓。

此外，為了協助開發中國家減少排放二氧化碳，美日考慮提供乾淨能源的技術以及給予資金援助。

在經濟領域方面，美國所主導的半導體、稀土、醫藥品等的重要品項的調度與供給的多角化，日本將協助美國，擺脫對中國的依賴。

報導指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）蔓延全球，暴露出供應鏈的脆弱性。美日兩國將在人工智能（AI）、第5代行動通訊技術（5G）上加強合作。

報導說，有關減少溫室效應氣體的目標，日本政府相關人士認為，日本若輕易答應美國的要求，可能引起產業界反彈。此外，針對中國、緬甸的人權問題，美日之間的看法仍有落差。如何內外取得平衡，考驗著菅義偉的政治手腕。

日本 中國 菅義偉

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