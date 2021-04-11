我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

巨人隊主場開幕戰 舊金山華埠謝婆婆也來了

南韓首架自製超音速戰鬥機亮相 加強國防可能外銷

中央社／首爾11日電
南韓首架自製超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）9日正式亮相。（歐新社）
南韓首架自製超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）9日正式亮相。（歐新社）

南韓首架自製超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）9日正式亮相，媒體看好量產後有望爭取外銷市場。

韓國總統文在寅9日出席KF-21出庫儀式致詞表示，KF-21不只是韓國首架國產尖端超音速戰鬥機，也讓韓國成為全球第8個有能力製造超音速戰鬥機的國家，打開韓國空軍新紀元，也是航空工業發展的一大里程碑。

KF-21以韓國空軍的象徵「獵鷹」命名，速率可達到音速1.8倍，並可搭載7.7噸武裝，使用的主動相位陣列雷達（AESA）和紅外線搜索與追蹤（IRST）等系統皆成功國產化。

文在寅說，開發出國產戰鬥機不單代表國防自主能力提升，在經濟上也將有相當助益，投入正式量產後預期可帶來10萬個就業機會及5.9兆韓元（約56.6億美元）附加價值，若能大量外銷，經濟效果將更亮眼。

韓國軍方規畫在2028年前能有40架KF-21服役，2032年前目標是120架服役。文在寅在這次出庫儀式上立下韓國在2030年代躋身全球前7大航空大國的目標。

韓國防衛廳與韓國航空宇宙產業公司（KAI）2016年1月啟動這次戰機研發計畫，包括KF系列開發計畫投入的8.6兆韓元及合作方印尼資金，共投入18.6兆韓元經費，被稱為韓國「建國以來最大規模計畫」。

韓國防衛廳規畫明年中完成所有陸上試驗，並於7月初首次試飛，2026年完成研發，並逐步投入量產。

這次KF-21亮相受到各國關注，韓國聯合新聞通訊社報導，駐韓外交使節團共有250多人出席這次出庫儀式，包括正訪韓的印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），印尼總統佐科威（Joko Widodo）也透過影片致意。

KF-21大小較美軍F-16戰機稍大，近似F-18，預期配備空對空與空對地飛彈，甚至可能掛上空射巡弋飛彈，不僅可用於空中交戰，也能有效防禦從陸路、海路來犯的敵方。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，KF-21售價有望較美國目前外銷的F-35低廉許多，有潛力爭取相當規模外銷市場，目前使用類似機型的泰國、菲律賓、伊拉克都是潛在客戶。

不過，也有韓國媒體表示，韓國國產輕型戰鬥機FA-50爭取馬來西亞訂單失利，主因是中距離戰鬥力不足，之後KF-21爭取外銷訂單也可能面臨這個問題。

文在寅 印尼 美國

上一則

哈利奔喪能與哥哥和解？脫歐大將：英國人不歡迎你！

延伸閱讀

先跟蹤再殺人的渣男韓國也有 一次奪3命

先跟蹤再殺人的渣男韓國也有 一次奪3命
韓國未成年飲酒及酒駕問題惡化 擬嚴管酒品廣告

韓國未成年飲酒及酒駕問題惡化 擬嚴管酒品廣告
首爾釜山市長補選 南韓執政黨慘敗 文在寅的警訊

首爾釜山市長補選 南韓執政黨慘敗 文在寅的警訊
2城市長補選親美反中派勝出 恐翻轉南韓外交

2城市長補選親美反中派勝出 恐翻轉南韓外交

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合

第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合
世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦