南韓首架自製超音速戰鬥機亮相 加強國防可能外銷

南韓首架自製超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）9日正式亮相。（歐新社）

南韓首架自製超音速噴射戰鬥機KF-21「獵鷹」（KF-21 Boramae）9日正式亮相，媒體看好量產後有望爭取外銷市場。

韓國總統文在寅 9日出席KF-21出庫儀式致詞表示，KF-21不只是韓國首架國產尖端超音速戰鬥機，也讓韓國成為全球第8個有能力製造超音速戰鬥機的國家，打開韓國空軍新紀元，也是航空工業發展的一大里程碑。

KF-21以韓國空軍的象徵「獵鷹」命名，速率可達到音速1.8倍，並可搭載7.7噸武裝，使用的主動相位陣列雷達（AESA）和紅外線搜索與追蹤（IRST）等系統皆成功國產化。

文在寅說，開發出國產戰鬥機不單代表國防自主能力提升，在經濟上也將有相當助益，投入正式量產後預期可帶來10萬個就業機會及5.9兆韓元（約56.6億美元）附加價值，若能大量外銷，經濟效果將更亮眼。

韓國軍方規畫在2028年前能有40架KF-21服役，2032年前目標是120架服役。文在寅在這次出庫儀式上立下韓國在2030年代躋身全球前7大航空大國的目標。

韓國防衛廳與韓國航空宇宙產業公司（KAI）2016年1月啟動這次戰機研發計畫，包括KF系列開發計畫投入的8.6兆韓元及合作方印尼 資金，共投入18.6兆韓元經費，被稱為韓國「建國以來最大規模計畫」。

韓國防衛廳規畫明年中完成所有陸上試驗，並於7月初首次試飛，2026年完成研發，並逐步投入量產。

這次KF-21亮相受到各國關注，韓國聯合新聞通訊社報導，駐韓外交使節團共有250多人出席這次出庫儀式，包括正訪韓的印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），印尼總統佐科威（Joko Widodo）也透過影片致意。

KF-21大小較美軍F-16戰機稍大，近似F-18，預期配備空對空與空對地飛彈，甚至可能掛上空射巡弋飛彈，不僅可用於空中交戰，也能有效防禦從陸路、海路來犯的敵方。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，KF-21售價有望較美國目前外銷的F-35低廉許多，有潛力爭取相當規模外銷市場，目前使用類似機型的泰國、菲律賓、伊拉克都是潛在客戶。

不過，也有韓國媒體表示，韓國國產輕型戰鬥機FA-50爭取馬來西亞訂單失利，主因是中距離戰鬥力不足，之後KF-21爭取外銷訂單也可能面臨這個問題。